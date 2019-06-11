Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile ...

günümüzde en çok korkulan hastalıklar arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı kalp krizi çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. nelerdir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:51
Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

günümüzde en çok korkulan hastalıklar arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı kalp krizi çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor.

Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. nelerdir? İşte cevabı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

SON DAKİKA