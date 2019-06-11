Bu işaretler kalp krizini gösteriyor! İşte 7 kritik belirtisi ile kalp krizi...

Kalp krizi günümüzde en çok korkulan hastalıklar arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı kalp krizi çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte cevabı...