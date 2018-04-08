Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bunun bir beden küçüğü var mı?

Giriş Tarihi: 08.04.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 11:26
  • 1
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

Kimi dışarıya çıkmak istemiyor saklanıyordu, kimi nefes alamıyordu. Spor yapmak, koşmak hayal bile değildi onlar için. "Ne zaman kilo vereceksin?", "Nasıl yiyorsun onu?" gibi sorulara muhatap oluyorlardı. İçlerinde oyuncu da var, gazeteci de hatta diyetisyen de. 64, 56, 50, 53... Bunlar onların verdikleri kilolar. Hepsi de ameliyatsız, doğal yollarla fazlalıklarıyla vedalaştılar. Kabusu geride bırakanlar anlattı.

  • 2
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

Obezite 'çağın vebası listesi'ne adını yazdıralı çok oldu. Milyonlarca insan fazla kilolarıyla mücadele ediyor. Estetik kaygılar bir yana fazla kilolar nedeniyle yaşanan sağlık sorunları, yaşam kalitesinin düşmesi, çevreden gelen baskılar, kilolu kişilerin yaşamını gerçek anlamda kabusa çeviyor. Üç, beş kilo fazlası olanlar için iş nispeten kolay ancak vücudundaki büyük ağırlıklardan kurtulmak isteyenler için durum o kadar basit değil. 30, 40 kilo fazlasıyla vedalaşmak isteyenler için süreç daha meşakkatli. Bunun için çeşitli yöntemler arasından birini seçmeniz gerekiyor. Daha hızlı kilo vermek isteyenlerden bazıları mide küçülttürme operasyonu geçiriyor, kimi midesine kelepçe taktırıyor. Üstelik bu operasyonlar o kadar yaygınlaşmış ki artık 10 kilo fazlası olan bile midesini küçültmek için doktor kapısını çalıyor. Ancak kilolardan kurtulmak için tek yöntem bu değil elbette. Diyet ve yaşam değişikliği yöntemlerden biri, meşakkatli olanı. Beslenme uzmanlarına danışarak, sağlıklı bir yeme düzeni ile beraber egzersiz rutinini de oturtursanız kilolardan kurtulmak mümkün. Bunu yapanlar var. Üstelik beş, 10 kilodan bahsetmiyoruz. Onlar vücutlarındaki yükü atıp hem mesleklerinde hem özel hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Aralarında doğal yollarla 56 kilo vereni de var 45 kilo vereni de. Tek sırları ise alın teri. Ter dökerek, nefsini terbiye ederek bu kabusu geride bırakanlar anlattı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

URAZ KAYGILAROĞLU - 64 KİLO

Bir lokma da şundan yiyeyim derseniz olmaz

Büyük bir değişim yaşayanlardan, . Şimdilerde Atv'nin iddialı dizisi Masum Değiliz'de izliyoruz onu. Kaygılaroğlu iki yılda tam 64 kilo verdi.

- Çok kilo verdiniz, başka biri oldunuz...

- İki yıl içinde 64 kilo verdim. Profesyonel bir diyetisyen eşliğinde başladı süreç. Ve harfiyen uyguladığım sistemle sonuca ulaştı. Düzenli olarak yürüyüş ve spor yaparak bu sonucu elde etmek mümkün ancak kolay olduğunu iddia etmiyorum. Bu süreç zor. Zaten yemeği seven insanlar bu noktaya geliyor. Feragat etmeniz gerekiyor. Bir lokma da şundan deneyeyeyim diyerek sonuca ulaşamazsınız. Tam anlamıyla konstantre olarak hayatınızı buna adamanız gerekiyor. Yiyeceğiniz şeyler belirli şeyler olduğu için bunları her yerde bulamayabiliyorsunuz, muadillerini arıyorsunuz. Reçetenizde yazan neyse onu bulmak için mücadele etmelisiniz. Bulamayacağınız ortamlarda da yanınızda taşımalısınız. Bunun yanı sıra metabolizmanızı hızlandıran ara öğünler var. Çok su tüketerek, günde iki saat aralıklarla yemek yiyerek kilo verdim. Bunun yanı sıra normalde insanlar işe yürüyerek gittikleri yolu bile egzersiz olarak görüyor ancak rutininizin dışına çıkmanız gerekiyor. Sadece egzersiz ya da sadece beslenmeyle kilo veremezsiniz. İkisini birlikte götürdüğünüz bir sistem olmalı.

- Motivasyonunuzu kaybetmemek neler yaptınız?

- Başarmaya başladığınızda yani ilk birkaç ayı atlattığınız zaman verdiğiniz kilolar size motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bir noktada yavaşlayıp durma noktasına da gelebilirsiniz. Aslında o nokta kırılma noktası. Orada sabredip, pes etmezseniz yine aynı hızla kilo kaybetmeye devam ediyorsunuz. Herhangi bir ilaç, hapı, zayıflama çayı gibi ek bir madde hiç kullanmadım. Kimseye de tavsiye etmiyorum çünkü bu başarılamayacak bir şey değil. Evet çok zor, ancak isterse herkes bunu yapabilir. Sadece biraz zaman ve emek harcamak gerekiyor. Bu maddiyatla da ilgili bir şey değil. Devlet de destek oluyor, diyetisyene gidebiliyorsunuz. Yeter ki verilen listeye uyulsun.

- Mide ameliyatı olmayı düşünmediniz mi?

- Mide ameliyat ve operasyonlarına hiç sıcak bakmıyorum çünkü sağlıklı bulmuyorum. Bu tamamen sizle alakalı bir şey. Önce kafanızda bitirmelisiniz. Mide ameliyatı sonrası mide büyüyen bir şey olduğu için yemeye devam edilirse eski haline bile dönebiliyor insanlar.

- Şu anda uyguladığınız bir diyet ya da egzersiz programı var mı?

- Düzenli beslenme biçimi bir yaşam stili haline geliyor. Bu kadar yol katettikten sonra geriye dönmek istemiyorsunuz. En boşverdiğiniz dönemde bile alacağınız kilo iki, üç kilo olur. O da psikolojik bir şey herhalde tekrar o kiloya dönme korkusu oluyor ve hemen toparlıyorsunuz. Geç saatlerde yemek yemiyorum artık. Kimse kimsenin reçetesiyle kilo veremez. Nasıl ki doktora gidip size iyi gelecek olan ilacı yazdırıyorsanız bu konuda da profesyonel düşünmeniz gerekiyor. Tamamen kişiye özel yöntemlerle kilo verilmeli. Hayat kalitem çok arttı. İstediğim gibi koşup, yürüyebiliyorum. Üç basamak çıktığımda nefes nefese kalırdım. İnsanın kendine duyduğu güven, özgüven gibi şeyleri etkilediği için işime de yansıdı. Eskiden şişman kastı denilen şeylere katılırken şimdi rol yelpazem çok genişledi.

  • 4
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

Rüya Akkuş (Gazeteci) - 56 kilo

Zayıflığın saygıdeğer olduğunu düşünüyorlar

30 yaşında ve 1.78 boyunda. 56 kilo verdi. a Haber'de adliye muhabiri olarak çalışıyor.

  • 5
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

- Kaç kez diyet yaptınız?

- İlk büyük adımımı lisedeyken atmıştım. Evde dans ederek, gün içinde sadece meyve yiyerek iki ay içerisinde 26 kilo vermiştim. Tabii kısa sürede 44 kilo alarak ne kadar sağlıksız bir şey başardığımı da kanıtlamış oldum! Asıl büyük adımı üniversite yıllarında attım. 1.5 yılda tam 56 kilo vererek, kalıcı başarıyı da yakalamış oldum.

  • 6
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

- Bu süreci başlatan şey ne oldu?

- 2008 yılında Almanya'da düzenlenen bir gençlik projesine katıldım. Türkiye adına kısa film çekmeye giden bir ekibin içinde yer almıştım. Oraya gider gitmez kendimi gerçekten sönük hissettiğimi hatırlıyorum. Her yaşımda özgüveni yüksek bir kadın olmuşumdur. Orada bir baktım yaşıtlarım benden daha bakımlı, daha zayıf ve giydiklerini yakıştıran kadınlar...

  • 7
  • 22
Bunun bir beden küçüğü var mı?
Bunun bir beden küçüğü var mı?

- Vazgeçtiğiniz, zorlandığınız zamanlar olmuştur değil mi?

- Olmaz mı? Kilo sorunu yaşayan insanlar doymadığı için yemek yemezler. İçsel olarak tamamlanamadıkları için yemeye devam ederler. Çorba da karın doyurur ama pizza göz doyurur. Hafiflik, hiçbir şeydir! Benim de "Yapamayacağım" dediğim anlar oldu fakat zamanla karnınız tok ama pişmanlık dolu girdiğiniz yatağın, sizi rahatlatmadığını fark ediyorsunuz. Sadistçe gelebilir ama an geliyor boş mide hissiyatıyla daha iyi uyuyorum. Sabah kalktığımda ilk yaptığım şey hâlâ aynada göbeğime bakmak.

BİZE ULAŞIN