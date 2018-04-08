Bunun bir beden küçüğü var mı?

URAZ KAYGILAROĞLU - 64 KİLO



Bir lokma da şundan yiyeyim derseniz olmaz

Büyük bir değişim yaşayanlardan, Uraz Kaygılaroğlu. Şimdilerde Atv'nin iddialı dizisi Masum Değiliz'de izliyoruz onu. Kaygılaroğlu iki yılda tam 64 kilo verdi.



- Çok kilo verdiniz, başka biri oldunuz...

- İki yıl içinde 64 kilo verdim. Profesyonel bir diyetisyen eşliğinde başladı süreç. Ve harfiyen uyguladığım sistemle sonuca ulaştı. Düzenli olarak yürüyüş ve spor yaparak bu sonucu elde etmek mümkün ancak kolay olduğunu iddia etmiyorum. Bu süreç zor. Zaten yemeği seven insanlar bu noktaya geliyor. Feragat etmeniz gerekiyor. Bir lokma da şundan deneyeyeyim diyerek sonuca ulaşamazsınız. Tam anlamıyla konstantre olarak hayatınızı buna adamanız gerekiyor. Yiyeceğiniz şeyler belirli şeyler olduğu için bunları her yerde bulamayabiliyorsunuz, muadillerini arıyorsunuz. Reçetenizde yazan neyse onu bulmak için mücadele etmelisiniz. Bulamayacağınız ortamlarda da yanınızda taşımalısınız. Bunun yanı sıra metabolizmanızı hızlandıran ara öğünler var. Çok su tüketerek, günde iki saat aralıklarla yemek yiyerek kilo verdim. Bunun yanı sıra normalde insanlar işe yürüyerek gittikleri yolu bile egzersiz olarak görüyor ancak rutininizin dışına çıkmanız gerekiyor. Sadece egzersiz ya da sadece beslenmeyle kilo veremezsiniz. İkisini birlikte götürdüğünüz bir sistem olmalı.



- Motivasyonunuzu kaybetmemek neler yaptınız?

- Başarmaya başladığınızda yani ilk birkaç ayı atlattığınız zaman verdiğiniz kilolar size motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bir noktada yavaşlayıp durma noktasına da gelebilirsiniz. Aslında o nokta kırılma noktası. Orada sabredip, pes etmezseniz yine aynı hızla kilo kaybetmeye devam ediyorsunuz. Herhangi bir ilaç, zayıflama hapı, zayıflama çayı gibi ek bir madde hiç kullanmadım. Kimseye de tavsiye etmiyorum çünkü bu başarılamayacak bir şey değil. Evet çok zor, ancak isterse herkes bunu yapabilir. Sadece biraz zaman ve emek harcamak gerekiyor. Bu maddiyatla da ilgili bir şey değil. Devlet de destek oluyor, diyetisyene gidebiliyorsunuz. Yeter ki verilen listeye uyulsun.



- Mide ameliyatı olmayı düşünmediniz mi?

- Mide ameliyat ve operasyonlarına hiç sıcak bakmıyorum çünkü sağlıklı bulmuyorum. Bu tamamen sizle alakalı bir şey. Önce kafanızda bitirmelisiniz. Mide ameliyatı sonrası mide büyüyen bir şey olduğu için yemeye devam edilirse eski haline bile dönebiliyor insanlar.



- Şu anda uyguladığınız bir diyet ya da egzersiz programı var mı?

- Düzenli beslenme biçimi bir yaşam stili haline geliyor. Bu kadar yol katettikten sonra geriye dönmek istemiyorsunuz. En boşverdiğiniz dönemde bile alacağınız kilo iki, üç kilo olur. O da psikolojik bir şey herhalde tekrar o kiloya dönme korkusu oluyor ve hemen toparlıyorsunuz. Geç saatlerde yemek yemiyorum artık. Kimse kimsenin reçetesiyle kilo veremez. Nasıl ki doktora gidip size iyi gelecek olan ilacı yazdırıyorsanız bu konuda da profesyonel düşünmeniz gerekiyor. Tamamen kişiye özel yöntemlerle kilo verilmeli. Hayat kalitem çok arttı. İstediğim gibi koşup, yürüyebiliyorum. Üç basamak çıktığımda nefes nefese kalırdım. İnsanın kendine duyduğu güven, özgüven gibi şeyleri etkilediği için işime de yansıdı. Eskiden şişman kastı denilen şeylere katılırken şimdi rol yelpazem çok genişledi.