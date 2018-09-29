Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

BALIK, BADEM VE YUMURTA SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER
Saç yapısını keratin adı verilen proteinler oluşturur. Protein yetersizliği durumunda saç uzaması yavaşlar ve saçlarınız zayıflar. Bu nedenle et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagilleri içeren bir beslenme düzeni oluşturun. Biyotin hücre enzimleri ile etkileştiğinde, aminoasit üretimine yardımcı olur. Havuç, badem, ceviz, karnabahar bu mevsimde biyotini sağlamanın en kolay kaynaklarıdır. Demirin depo hali olan ferritin düşüklüğü saç uzamasında yavaşlama, saç dökülmesi gibi problemlere neden olabilir. Omega 3 yağ asitleri saç üretimi ve saç diplerinin nemli kalmasında etkilidir. Kuru saç derisini önlemek ve saç uzamasına yardımcı olmak için özellikle balığı haftada en az iki kez sofranızdan eksik etmeyin. Su tüketiminiz saç sağlığınız için büyük önem taşıyor. Yeterli su tüketimi sayesinde saç derisinin nem oranını koruyarak, kuru saç derisi ve kırıklardan kaçınabilirsiniz. B6, B12 vitaminleri ve folat saç derisindeki hücrelere ve saç foliküllerine besin ve oksijeni taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerini oluşumunu sağlar.