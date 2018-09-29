Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

Yorgunluk, iştah artışı ve deride kuruma sonbaharda karşılaşılan sorunlardan sadece birkaçı. Peki mevsimsel değişikliklere bağlı sorunlarla baş edebilmenin bir yolu var mı? Evet, var. Evinizde hazırlayacağınız pratik beslenme kürleri ile sonbaharı atlatmak çok kolay

Sonbahar, gündüz ve gece arasındaki sıcaklığın 5-10 derece azalarak değiştiği mevsim. Hem ısıdaki bu keskin düşüş hem de gün ışığından giderek daha az yararlanmak doğal olarak vücudumuzda hormonsal değişimleri beraberinde getiriyor. Yorgunluk, enerjiazalması, isteksizlik gibi duygu durumları sıkça yaşanıyor. Ayrıca ısı değişimi vücut direncini olumsuz etkileyerek üst solunum yolu hastalıklarının görülmesini hızlandırıyor. Havanın soğumasının, evde geçirilen zamanın da artmasına bağlı olarak iştah artışı ve sürekli atıştırma isteği gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiği bir gerçek. Ama tüm bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü hepsinin çaresi var.