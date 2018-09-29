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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 29.09.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 10:57
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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

Yorgunluk, iştah artışı ve deride kuruma sonbaharda karşılaşılan sorunlardan sadece birkaçı. Peki mevsimsel değişikliklere bağlı sorunlarla baş edebilmenin bir yolu var mı? Evet, var. Evinizde hazırlayacağınız pratik beslenme kürleri ile sonbaharı atlatmak çok kolay

Sonbahar, gündüz ve gece arasındaki sıcaklığın 5-10 derece azalarak değiştiği mevsim. Hem ısıdaki bu keskin düşüş hem de gün ışığından giderek daha az yararlanmak doğal olarak vücudumuzda hormonsal değişimleri beraberinde getiriyor. Yorgunluk, enerjiazalması, isteksizlik gibi duygu durumları sıkça yaşanıyor. Ayrıca ısı değişimi vücut direncini olumsuz etkileyerek üst solunum yolu hastalıklarının görülmesini hızlandırıyor. Havanın soğumasının, evde geçirilen zamanın da artmasına bağlı olarak iştah artışı ve sürekli atıştırma isteği gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiği bir gerçek. Ama tüm bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü hepsinin çaresi var.

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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

ATIŞTIRMA ATAKLARINA KARŞI TAZE MEYVE, YOĞURT, SÜT VE KAKAO

Üşüyen beden yiyecek yani yakıt ister. Vücut ısısı düştüğünde halsizlik ve enerji azalması gün boyu yakanızı bırakmaz. Bunu önlemenin iki yolu var. Birincisi atıştırma isteği geldiğinde ev yapımı yoğurdunuza sonbaharın en lezzetli meyvesi elmayı doğrayarak bu karışımı öğle ve akşam yemeği arasında tüketmek.

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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

Yoğurt ve taze meyve beyninizde haz duygusunun çabucak oluşmasını sağlayıp sık atıştırmanızı önleyecek en sağlıklı alternatif. 200 gram yoğurda bir küçük boy elma doğradığınızda 180 kalori tüketmiş olursunuz. İkincisi ise mucize yiyecek kakao. Kakao, atıştırma krizlerini yatıştıran süper bir antioksidan. Bir su bardağı sütün içerisine bir tepeleme tatlı kaşığı kakao ekleyerek sadece 150 kalori alıp atıştırma hissini de yatıştırabilirsiniz.

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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

ENFEKSİYONUN DÜŞMANI YOĞURT BAL, ZERDEÇAL VE PROPOLİS

Üst solunum yolları enfeksiyonları hava değişimiyle birlikte en sık karşılaşılan hastalıklardandır. Enfeksiyona neden olan bakterileri yok etmenin doğal ilacı, dünyanın en kuvvetli antioksidanı propolisi sonbaharda sofranızdan eksik etmeyin. Yoğurda bir çay kaşığı propolis, bir tatlı kaşığı bal, yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyip karıştırın. Bu hazırlayacağınız kür, haftada iki kere yediğinizde vücudunuzdaki bakteri ve mikroplara karşı antiinflamatuar etkisi yaratır.

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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

BALIK, BADEM VE YUMURTA SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Saç yapısını keratin adı verilen proteinler oluşturur. Protein yetersizliği durumunda saç uzaması yavaşlar ve saçlarınız zayıflar. Bu nedenle et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagilleri içeren bir beslenme düzeni oluşturun. Biyotin hücre enzimleri ile etkileştiğinde, aminoasit üretimine yardımcı olur. Havuç, badem, , karnabahar bu mevsimde biyotini sağlamanın en kolay kaynaklarıdır. Demirin depo hali olan ferritin düşüklüğü saç uzamasında yavaşlama, saç dökülmesi gibi problemlere neden olabilir. Omega 3 yağ asitleri saç üretimi ve saç diplerinin nemli kalmasında etkilidir. Kuru saç derisini önlemek ve saç uzamasına yardımcı olmak için özellikle balığı haftada en az iki kez sofranızdan eksik etmeyin. Su tüketiminiz saç sağlığınız için büyük önem taşıyor. Yeterli su tüketimi sayesinde saç derisinin nem oranını koruyarak, kuru saç derisi ve kırıklardan kaçınabilirsiniz. B6, B12 vitaminleri ve folat saç derisindeki hücrelere ve saç foliküllerine besin ve oksijeni taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerini oluşumunu sağlar.

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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

B vitaminleri eksikliğinde saçların dökülmeye meyili artar, uzaması yavaşlar ve kırıklar artar. Süt ürünleri, yumurta, balık mutlaka tüketin. Çinko saç foliküllerinin güçlenmesinde rol oynar, saç dökülmesini önler. Balık, badem çinkonun zengin kaynaklarıdır.

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, ve üçlüsü mucizeler yaratıyor...
Ceviz, avokado ve zeytinyağı üçlüsü mucizeler yaratıyor...

GÜÇLÜ TIRNAKLARIN SIRRI YUMURTA VE FINDIK

Sonbaharda tırnakların görünümü, dokusu ve şeklinde değişiklikler oluşabilir. Tırnak sağlığında biyotin en önemli vitamin. Biyotin kırılgan tırnakların güçlendirilmesi ve sağlıklı uzamasında çok etkin olduğu için yumurta, , somon balığı ve karnabaharı sık sık tüketin. B12 ve folik asit kırmızı kan hücresi üretiminde ve tırnak hücrelerine oksijen taşınmasında rol oynar. Bu iki vitaminin yetersizliğinde tırnak renginin değişmesi, tırnak dokusunun incelmesi kaçınılmaz olur. Kırmızı et ve yeşil mercimek bu iki vitaminin yeterli alımını sağlar.

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