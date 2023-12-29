Cildi ışıl ışıl aydınlatan o karışım! Ne kırışıklık bırakıyor ne leke... Botoksu unutturuyor

Cilt aydınlatma etkisi sunan doğal ürünler ve karışımlar, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına, cilt tonunu eşitlemeye ve cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur. Bu ürünler ve karışımlar, genellikle cilt için faydalı olan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir.