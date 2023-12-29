Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:26
Cildi ışıl ışıl aydınlatan o karışım! Ne kırışıklık bırakıyor ne leke... Botoksu unutturuyor
Cilt, lekelenmeler, çevresel etkenlerin sebep olduğu matlaşma ve yaşın getirdiği çeşitli izlerle birlikte kolaylıkla etkilenmeye müsait bir dokuya sahiptir. Tüm bu etkilerden uzak durmak için ise deneyebileceğiniz birkaç doğal yöntem bulunur. Özellikle "aydınlık ve canlı" bir cilde sahip olmak, genç bir görünümün de sırrı. İşte o doğal kaynaklar...