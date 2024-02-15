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Haberler Galeri Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:39

Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor

En sık rastlanan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol yüksekliği; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve uzman kontrolüyle kısa sürede normal değerlere dönebiliyor. Uzmanlar, kolesterol yüksekliğinin olması durumunda bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kötü kolesterolü kısa sürede düşürüyor? İşte kolesterol seviyesini hızla dengeleyen mucizevi besinler...

Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor

ELMA:

Elmanın içerisinde bol miktarda bulunan ve bir tür lif olan pektin, sindirim sistemindeki kolesterol dengesini korur. Kolesterol emiliminin azalmasını sağlar bu sayede kolesterol seviyesini düşürür.

Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor

SARIMSAK:

Sarımsak, içerdiği güçlü bileşenler sayesinde kolesterol seviyesini düşürür. Yemeklerde kullanılabildiği gibi bir uzmana danışarak takviye formunda da alınabilir. Damarlardaki kolesterolün erimesini sağlar.

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Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, pazı, brokoli gibi sebzeler bol miktarda antioksidan ve lif içerir. Düzenli tüketildiğinde kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir.

Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor

BALIK:

Omega-3 bakımından oldukça zengin olan balık, kalp sağlığını desteklemede birebirdir. Kolesterol seviyelerinin hızlıca düşmesini sağlar. İyi kolesterol seviyesini dengeleyerek kötü kolesterol seviyesini artırır.

Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor

BADEM:

Badem, sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengindir. Düzenli tüketildiğinde kolesterol seviyelerini düşürür.

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