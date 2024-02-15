Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:39
Damarlara yapışmış kolesterolü mum gibi eritiyor! Bu besini tüketenin ömrü uzuyor
En sık rastlanan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol yüksekliği; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve uzman kontrolüyle kısa sürede normal değerlere dönebiliyor. Uzmanlar, kolesterol yüksekliğinin olması durumunda bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kötü kolesterolü kısa sürede düşürüyor? İşte kolesterol seviyesini hızla dengeleyen mucizevi besinler...