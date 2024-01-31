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Haberler Galeri Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:02

Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

Demir eksikliği, gün içinde hissedilen yorgunluk ve halsizliğin en önemli sebeplerindendir. Uzmanlar, demir eksikliğinin ihmal edilmesi durumunda hücrelerin beslenme düzeni etkileneceğinden iç organlardaki yaşlanma sürecinin hızlanacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin demir eksikliğini kısa sürede bitireceğini gösteriyor. İşte demir eksikliğini bitiren mucizevi besinler...

Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

TOHUMLAR:

Ayçiçeği tohumu, kabak tohumu, chia tohumu gibi tohumlar, demir içerir ve çeşitli yemeklere eklenebilir.

Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

KABUKLU YEMİŞLER:

Fındık, ceviz, badem gibi kabuklu yemişler, demir ve diğer besin maddelerini içerir.

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Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

KAHVERENGİ PİRİNÇ:

Beyaz pirince göre daha fazla demir içeren kahverengi pirinç tüketmek de demir alımını artırabilir.

Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

KURU MEYVELER:

Kan şekeri yüksek seyreden kişilerin dikkatli tüketmesi gereken kuru meyveler, düzenli tüketildiğinde demir eksikliğini gideriyor.

Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

KURU BAKLAGİLLER:

Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller, sindirim sistemini düzenlediği gibi aynı zamanda demir ihtiyacını karşılar. Demir eksikliğinin kısa sürede giderilmesi için haftada en az iki kez baklagil tüketilmesi gerekiyor.

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