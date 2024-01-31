Demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Kan değerlerini tek hamlede normale döndüren besin

KURU BAKLAGİLLER:

Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller, sindirim sistemini düzenlediği gibi aynı zamanda demir ihtiyacını karşılar. Demir eksikliğinin kısa sürede giderilmesi için haftada en az iki kez baklagil tüketilmesi gerekiyor.