Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
14:15
Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek 'tam gıda'
Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, Ramazan ayında propolisin kilo kontrolüne, polenin ise sahurda tok kalmaya yardımcı olduğu söyledi. Beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir dönem olan Ramazan ayında, beslenme uzmanları düzenli propolis tüketiminin kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini söyleyen Koçak, polenin ise sahurda tok kalmaya yardımcı olabilecek bir besin kaynağı olduğunu belirtti.