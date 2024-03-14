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Haberler Galeri Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek 'tam gıda'
Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:15

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek 'tam gıda'

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, Ramazan ayında propolisin kilo kontrolüne, polenin ise sahurda tok kalmaya yardımcı olduğu söyledi. Beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir dönem olan Ramazan ayında, beslenme uzmanları düzenli propolis tüketiminin kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini söyleyen Koçak, polenin ise sahurda tok kalmaya yardımcı olabilecek bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

İHA
Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek ’tam gıda’

İftara saatlerin yaklaşmasıyla birlikte çok düşük seviyelere düşen kan şekerinin iftar yemeği ile hızlı bir artışa geçtiğine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, "Doygunluk hissinin sağlanamaması nedeniyle iftarda ağır yemeklerin tercih edilmesi, tüketilen büyük porsiyonlar, şerbetli tatlılar, ramazan döneminde kilo artışına neden olabiliyor. Buna karşılık, Ramazan ayında sağlıklı bir beslenme modeli benimseyerek hem ibadetinizi yerine getirmek hem de sağlıklı ve formda kalmak mümkün" dedi.

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek ’tam gıda’

"SAHURDA PROTEİN VE LİFTEN ZENGİN BESLENİN"
Koçak, sahurun günün daha verimli geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan enerji ve protein ihtiyacının karşılanması bakımından önemli olduğuna da işaret ederek, "Sahur öğününün atlanması, açlık süresinin uzamasına, bireyin gün içerisinde daha yorgun, halsiz ve bitkin hissetmesine, metabolizma hızının yavaşlamasına sebep olabilir."

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Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek ’tam gıda’

"Bu sebeple, sahur öğününün mutlaka yapılması, Ramazan ayını daha rahat geçirmeye yardımcı olur. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, yulaf, tam tahıllı ekmekler, polen, arı ekmeği, meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı önerilmektedir. Şarküteri ürünleri gibi yüksek yağ ve yüksek tuz içeren besinlerden uzak durulmalıdır."

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek ’tam gıda’

"Sahuru tatlı ile bitirmek isteyenler ise ham ballar ile tüm besleyici içeriği korunmuş halde sahur sofralarını tatlandırabilir. Uzun açlık nedeniyle özellikle gün içerisinde zorlanan bireylerin, daha uzun süre tok tutabilecek, lif ve protein içeriği yüksek gıdaları tüketmesini öneriliyor."

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek ’tam gıda’

"Kompleks karbonhidratları içeren tam tahıllı ekmek, yulaf, meyveler, sebzeler ve polen sahur öğününde yer alabilecek gıdalardır" ifadelerine yer verdi.

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