Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’tan çelik gibi bir bağışıklığın sırrı! Sahurda mutlaka tüketin: Literatürdeki tek ’tam gıda’

İftara saatlerin yaklaşmasıyla birlikte çok düşük seviyelere düşen kan şekerinin iftar yemeği ile hızlı bir artışa geçtiğine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, "Doygunluk hissinin sağlanamaması nedeniyle iftarda ağır yemeklerin tercih edilmesi, tüketilen büyük porsiyonlar, şerbetli tatlılar, ramazan döneminde kilo artışına neden olabiliyor. Buna karşılık, Ramazan ayında sağlıklı bir beslenme modeli benimseyerek hem ibadetinizi yerine getirmek hem de sağlıklı ve formda kalmak mümkün" dedi.



