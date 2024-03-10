Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 14:15

Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…

Diyabet, kan şekeri seviyelerinin çok yükselmesine neden olan ciddi ve yaşamı değiştiren bir sağlık sorunudur. Tip 1 ve tip 2 olarak bilinen iki tip diyabet vardır. Tip 1 diyabete neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte tip 2 diyabet genellikle fazla kilolu olmak ve yeterince egzersiz yapmamak gibi faktörlerle bağlantılıdır. Ancak kalıtsal olarak da görülebilir.

Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…

Kolayca gözden kaçabilen bu belirtiler ise diyabet gibi ciddi bir sağlık sorunun işareti olabilir.

Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…

Şu anda diyabetin tedavisi yoktur, ancak semptomları hafifletmeye ve kontrol altında tutmaya yardımcı olacak tedaviler mevcuttur. Bu nedenle, durumun erken belirtilerini yakalamak hayati önem taşımaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…

Aslında tam gelişmiş diyabetiniz değil, kan şekeri seviyelerinizin olması gerekenden yüksek olduğu pre-diyabetiniz olabilir. Bu, tip 2 diyabet geliştirme yolunda olduğunuz anlamına gelir.

Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…

Diyabetin bazı semptomları diğerlerinden daha yaygın olarak bilinmektedir. Susama hissi ve sık idrara çıkma ihtiyacı buna örnektir.

Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…

Ancak en beklenmedik yerlerde ortaya çıkabilen bazı olağandışı uyarı işaretleri vardır.

SON DAKİKA