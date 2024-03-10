Giriş Tarihi: 10.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
14:15
Diyabetin gizli belirtisi bacaklarda ortaya çıkıyor! Eğer böyle görünüyorsa dikkat…
Diyabet, kan şekeri seviyelerinin çok yükselmesine neden olan ciddi ve yaşamı değiştiren bir sağlık sorunudur. Tip 1 ve tip 2 olarak bilinen iki tip diyabet vardır. Tip 1 diyabete neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte tip 2 diyabet genellikle fazla kilolu olmak ve yeterince egzersiz yapmamak gibi faktörlerle bağlantılıdır. Ancak kalıtsal olarak da görülebilir.