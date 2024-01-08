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Haberler Galeri Doğanın "gizli kalmış" şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213'ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:46

Doğanın "gizli kalmış" şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213'ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

Doğanın en iyi şifa kaynaklarından olan bir meyve, tek başına bir antioksidan deposu gibi işlerlik gösteriyor. Hatta o kadar güçlü ki; sadece 28 gramıyla ihtiyacınız olan C vitaminin %213'ünü karşılayabiliyor. İşte az bilinen o şifa meyve…

Doğanın gizli kalmış şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213’ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

Karamuk meyvesi olarak bilinen bu meyve, Avrupa, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerine özgü olsa da artık dünyanın her yerinde bulunabiliyor. Karamuk, yüzyıllardır geleneksel tıpta sindirim sorunları, enfeksiyonlar ve cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılıyor.

Doğanın gizli kalmış şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213’ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

Karamuk, son derece besleyici bir meyve olarak karbonhidrat, lif ve çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Özellikle,kalp hastalığına ve kansere yol açabilen hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

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Doğanın gizli kalmış şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213’ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

1/4 bardak (28 gram) kurutulmuş karamuk porsiyonu:

  • Kalori: 89
  • Protein: 1 gram
  • Yağ: 1 gram
  • Karbonhidrat: 18 gram
  • Lif: 3 gram
  • C Vitamini: Günlük Değerin (DV) %213'ü
  • Demir: DV'nin %15'i

Doğanın gizli kalmış şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213’ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

Ayrıca karamuk meyvesi, bağışıklık ve hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynayan önemli mineraller olan çinko, manganez ve bakır içerir. Meyvelerin parlak kırmızı rengi, diğer faydalarının yanı sıra beyin ve kalp sağlığınızı artırabilecek bitki pigmentleri olan antosiyaninler yönünden de zengindir.

Doğanın gizli kalmış şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213’ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

BİRÇOK YARARLI BİLEŞİĞE SAHİP

Karamuk, çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilebilecek eşsiz bir bitki bileşiği olan berberin açısından zengindir. Berberin, terapötik etkileriyle bilinen bir grup bileşik olan alkaloid ailesinin bir üyesidir.

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