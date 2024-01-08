Giriş Tarihi: 08.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:46

Doğanın "gizli kalmış" şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213'ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

Doğanın en iyi şifa kaynaklarından olan bir meyve, tek başına bir antioksidan deposu gibi işlerlik gösteriyor. Hatta o kadar güçlü ki; sadece 28 gramıyla ihtiyacınız olan C vitaminin %213'ünü karşılayabiliyor. İşte az bilinen o şifa meyve…