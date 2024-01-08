Doğanın "gizli kalmış" şifa kaynağı: 28 gramıyla C vitamini ihtiyacının %213'ünü karşılıyor, diyabeti bitiriyor...

Karamuk meyvesi olarak bilinen bu meyve, Avrupa, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerine özgü olsa da artık dünyanın her yerinde bulunabiliyor. Karamuk, yüzyıllardır geleneksel tıpta sindirim sorunları, enfeksiyonlar ve cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılıyor. Karamuk, son derece besleyici bir meyve olarak karbonhidrat, lif ve çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Özellikle,kalp hastalığına ve kansere yol açabilen hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. 1/4 bardak (28 gram) kurutulmuş karamuk porsiyonu: Kalori: 89 Protein: 1 gram Yağ: 1 gram Karbonhidrat: 18 gram Lif: 3 gram C Vitamini: Günlük Değerin (DV) %213'ü Demir: DV'nin %15'i Ayrıca karamuk meyvesi, bağışıklık ve hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynayan önemli mineraller olan çinko, manganez ve bakır içerir. Meyvelerin parlak kırmızı rengi, diğer faydalarının yanı sıra beyin ve kalp sağlığınızı artırabilecek bitki pigmentleri olan antosiyaninler yönünden de zengindir. BİRÇOK YARARLI BİLEŞİĞE SAHİP Karamuk, çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilebilecek eşsiz bir bitki bileşiği olan berberin açısından zengindir. Berberin, terapötik etkileriyle bilinen bir grup bileşik olan alkaloid ailesinin bir üyesidir. Araştırmalar, serbest radikaller adı verilen reaktif moleküllerin neden olduğu hücre hasarıyla mücadele ederek güçlü bir antioksidan görevi gördüğünü göstermiştir. Ayrıca berberin, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye, bazı kanser hücrelerinin ilerlemesini yavaşlatmaya, enfeksiyonlarla savaşmaya ve antiinflamatuar etkilere sahip olmaya yardımcı olabilir. Dahası, karamuk meyvesi, diğer alkaloitler ve organik asitler gibi sağlığa faydalı olabilecek başka bileşikler de içerir. DİYABETE KARŞI ÖNLEYİCİ Karamuk ve özellikle de içeriğindeki berberin, yüksek kan şekeri düzeyleriyle kendini gösteren kronik bir hastalık olan diyabetin tedavisinde rol oynayabilir. Özellikle berberinin, hücrelerini kandaki şeker miktarını düzenleyen insülin hormonuna tepki verme şeklini iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu da kan şekeri seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Tip 2 diyabetli 36 yetişkin üzerinde yapılan 3 aylık bir çalışma, günde 1,5 gram berberin almanın, başlangıç değerlerine kıyasla, son 3 aydaki ortalama kan şekeri kontrolünüzün bir ölçüsü olan hemoglobin A1c'de %2 oranında önemli bir azalmaya yol açtığını buldu. Aslında araştırmacılar, berberinin kan şekeri ve hemoglobin-A1c üzerindeki yararlı etkilerinin, geleneksel diyabet ilacı metformin ile karşılaştırılabilir olduğunu buldu Tip 2 diyabetli 30 kişide yapılan 8 haftalık başka bir çalışma, günde 2 mg kurutulmuş karamu meyvesi özütü alanların, plasebo grubuna kıyasla hemoglobin A1c seviyelerini düşürdüğünü ve kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü buldu. Ancak bu çalışmalar ilave berberin ve karamuk özüne odaklandı. İSHALE İYİ GELİYOR Karamuk yüzyıllardır ishali tedavi etmek için kullanılmıştır. Bunun nedeni muhtemelen belirli reseptörleri inhibe ederek dışkıların bağırsaklarınızdan geçişini yavaşlatmaya yardımcı olan ve böylece ishali önleyen yüksek berberin konsantrasyonudur. Aslında berberin üzerine yapılan en eski insan çalışmalarından biri, berberinin E. coli de dahil olmak üzere belirli bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların neden olduğu ishali tedavi ettiğini buldu. Ayrıca, ishalin baskın olduğu irritabl bağırsak sendromu (IBS-D) olan 196 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, günde 800 mg berberin hidroklorür almanın, plaseboya kıyasla ishal sıklığını ve acil dışkılama ihtiyacını önemli ölçüde azalttığı bulundu. Bu sonuçlar ilginç olsa da berberin ve karamuk meyvesinin ishalin tedavisine nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç duyuluyor. ANTİKANSER ETKİLERİ MEVCUT Araştırmara göre; karamuk meyvesinin antikanser etkileri gösterebilmesinin birkaç farklı yolu bulunuyor ve bunların tümü berberinle ilgili. Berberin bir antioksidan görevi gördüğünden, kanser gelişimiyle ilişkili altta yatan oksidatif hasarla savaşmaya yardımcı olabilir. Tüm bunların yanı sıra berberin, kanser hücresi ölümüne neden olabilir, kanser hücresi çoğalmasını önleyebilir ve kanser hücrelerinin yaşam döngüsünde yer alan enzimleri inhibe edebilir. Çeşitli çalışmalar, berberinin insan prostat, karaciğer, kemik ve meme kanseri hücrelerinde tümör büyümesini önlediğini ve hücre ölümünü başlattığını göstermiştir. Bununla birlikte, araştırmalar sınırlıdır ve karamuk meyvesinin kanser tedavisi ve önlenmesindeki potansiyel rolünü daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. SİVİLCEYLE MÜCADELE EDİYOR Karamuk meyvesi, iltihaplı akne tedavisinde etkili ürünlerden biri. Özellikle, karamuk meyvesinde bulunan berberin ve diğer bileşikler sivilceyle ilişkili iltihaplanma ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olabilir. Orta ila şiddetli sivilcesi olan ergenlerde yapılan bir araştırma, 4 hafta boyunca günde 600 mg kurutulmuş karamuk ekstresi almanın, plaseboya kıyasla ortalama lezyon sayısını önemli ölçüde azalttığını buldu. Çalışma, bu meyveden elde edilen ekstraktın sivilceli gençler için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olabileceği ancak daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır.