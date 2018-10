Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

ANTİOKSİDANLARI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

C ve E vitamini vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanlar. Bu nedenle antioksidan kapasitesi yüksek C vitamininden zengin elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelere beslenmenizde düzenli olarak yer verin. Fındık, badem gibi kuruyemişler E vitamini yönünden zenginler. Bu besinlere günlük beslenmeniz mutlaka 10 adet yer verin. Önemli miktarda potasyum, lif, A ve C vitamini içeren nar da antioksidan kapasitesi oldukça zengin bir meyve. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren meyveleri günde 3-4 porsiyon tüketmeye özen gösterin.