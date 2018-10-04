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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

Giriş Tarihi: 04.10.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 10:37
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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

nfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin zararlı etkilerine karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz çok önemli. Bunun en etkili yollarından biri de hiç kuşkusuz ki sağlıklı beslenmek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan soğuk havalarda vücut direncinizi yükseltmeniz için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktaları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

KURU BAKLAGİL TÜKETİMİ ŞART

Kış aylarının vazgeçilmezi kuru baklagillerin lif oranı yüksektir. Bu nedenle haftada 2-3 kez sofranızda nohut, kuru fasulye, mercimek, kuru börülce gibi kuru baklagillere mutlaka yer verin. Yine yönünden zengin olan havuç, roka, tere, maydanoz gibi sebzelerle hazırlayacağınız salatalar da lif bakımından zengin oldukları için bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olacaktır.

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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

Proteinden zengin kırmızı et, balık, hindi ve kuru baklagillere haftada 4 gün öğünlerinizde mutlaka yer verin. Sarımsağı genellikle yemeklerimize kavurarak ekliyoruz. Ancak antioksidan özelliğinden daha fazla yarar sağlamak için sarımsağı kavurmak yerine doğrudan bütün olarak pişmekte olan yemeğin suyuna katmanızda fayda var.

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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

YETERLİ PROTEİN TÜKETİN

Vücudunuz soğuk havalara karşı kendi ısısını koruyabilmek için daha fazla karbonhidrat ağırlıklı besinlere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak sadece karbonhidratla beslenmek ve yetersiz protein alımı sonucunda vücudunuzun direnci düşebiliyor. Bu yüzden şekerli, yağlı ve hamurlu besinlerden az sıklıkta ve az porsiyonlarda yemeye dikkat edin. Proteinden zengin kırmızı et, balık, hindi ve kuru baklagillere haftada 4 gün öğünlerinizde mutlaka yer verin.

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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

ANTİOKSİDANLARI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

C ve E vitamini vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanlar. Bu nedenle antioksidan kapasitesi yüksek C vitamininden zengin elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelere beslenmenizde düzenli olarak yer verin. Fındık, badem gibi kuruyemişler E vitamini yönünden zenginler. Bu besinlere günlük beslenmeniz mutlaka 10 adet yer verin. Önemli miktarda potasyum, lif, A ve C vitamini içeren nar da antioksidan kapasitesi oldukça zengin bir meyve. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren meyveleri günde 3-4 porsiyon tüketmeye özen gösterin.

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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

D VİTAMİNİ OLMAZSA OLMAZ!

D vitamini kemik dokusunun korunmasının yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de çok önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle her yıl düzenli olarak D vitamini seviyenizi mutlaka kontrol ettirmelisiniz. D vitaminin en iyi kaynağı hiç kuşkusuz ki güneş ışınları. Ancak kış mevsiminde güneşten uzak kaldığımız için bu aylarda beslenmenizde süt, balık ve yumurta gibi D vitamini içeren besinleri eksik etmeyin.

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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Su enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artıyor ve toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Mide ve bağırsakların temizlenmesi için birincil önceliğiniz günde 2.5-3 litre su tüketmek olmalı.

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Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!
Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda...

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

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