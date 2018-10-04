Doğru bildiğimiz büyük yanlış! Sarımsağı yararsız hale getirmeyin!

nfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin zararlı etkilerine karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz çok önemli. Bunun en etkili yollarından biri de hiç kuşkusuz ki sağlıklı beslenmek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan soğuk havalarda vücut direncinizi yükseltmeniz için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktaları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

KURU BAKLAGİL TÜKETİMİ ŞART

Kış aylarının vazgeçilmezi kuru baklagillerin lif oranı yüksektir. Bu nedenle haftada 2-3 kez sofranızda nohut, kuru fasulye, mercimek, kuru börülce gibi kuru baklagillere mutlaka yer verin. Yine yönünden zengin olan havuç, roka, tere, maydanoz gibi sebzelerle hazırlayacağınız salatalar da lif bakımından zengin oldukları için bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olacaktır.