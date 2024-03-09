Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:15
Dünya üzerindeki "en besleyici" gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...
Lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin besinler, bedeninizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunun için sebze açısından zengin beslenmek çok önemlidir. Günlük olarak beslenme listenize bu sebzeleri eklediğinizde sağlıklı bir beden için en iyi adım atmış olabilirsiniz. Salatalarda, zeytinyağlılarda ve sandviçlerde kullanılabilirler.