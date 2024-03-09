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Haberler Galeri Dünya üzerindeki "en besleyici" gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:15

Dünya üzerindeki "en besleyici" gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...

Lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin besinler, bedeninizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunun için sebze açısından zengin beslenmek çok önemlidir. Günlük olarak beslenme listenize bu sebzeleri eklediğinizde sağlıklı bir beden için en iyi adım atmış olabilirsiniz. Salatalarda, zeytinyağlılarda ve sandviçlerde kullanılabilirler.

Dünya üzerindeki en besleyici gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...

Sağlık açısından her sebzenin kendine özgü faydaları olsa da, bazı sebzeler yüksek besin içeriği nedeniyle öne çıkıyor. Bu, zengin bir beslenme sistemi ve sağlıklı bir yaşam tarzı için ihtiyaç duyduğunuz çeşitliliği kolayca bulmanızı sağlar. Üstelik bu besinler, aynı zamanda yaşam sürenize de katkıda bulunarak hem 100 yaşını görecek kadar uzun yaşamanızı hem de refah seviyesi yüksek bir yaşlılık dönemi geçirmenizin de formülü olabilir. İşte o besinler...

Dünya üzerindeki en besleyici gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...

ISPANAK

En besleyici yeşil yapraklı sebzelerden biri. Bunun nedeni, bir fincan (30 gram) çiğ ıspanak, günlük A vitamininin %16'sını ve K vitamininin %120'sini karşılamasıdır. Ayrıca bu sadece yedi kaloridir.


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Dünya üzerindeki en besleyici gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...

Ispanak ayrıca hastalık riskini azaltan antioksidanlar açısından zengindir. Bir araştırma, lutein ve beta-karotenin kanser riskini azalttığını buldu. İspanağın kan basıncını düşürerek kalp sağlığına fayda sağladığı da başka bir çalışmada ortaya çıktı.

Dünya üzerindeki en besleyici gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...

HAVUÇ

A vitamini açısından doğadaki en zengin gıdalardan biri havuçtur. Bir bardak (128 gram) günlük A vitamini gereksiniminin %119'unu karşılar. Ayrıca canlı turuncu rengini veren ve kanseri önlemeye yardımcı olan beta-karoten açısından çok zengindir. Vücudumuz, bu maddeyi A vitaminine dönüştürür.

Dünya üzerindeki en besleyici gıda keşfedildi! Düzenli yiyen 100 yaşını görüyor...

57.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, haftada en az iki ila dört havuç yemenin uzun vadede kolorektal kanseri riskini %17 oranında azalttığı bulundu. Bir diğer çalışmada 18 çalışmanın sonuçları incelendi ve akciğer kanseri riskini azaltabileceği bulundu.




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