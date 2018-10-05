Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’den 12 mutfak sırrı!

Gordon Ramsay'e göre fesleğen, nane gibi otlardan maksimum lezzeti alabilmenin en doğru yolu "hırpalamadan kıymak". Bunun için yapmanız gereken yumuşak yaprakları üst üste koyup küçük bir rulo haline getirerek ince şeritler halinde kesmek. Böylece hem kesme tahtanıza yapışmazlar hem de yemekleriniz mis gibi kokar.