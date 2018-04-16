En besleyici yiyecekler açıklandı!

Yapılan araştırmalara göre vücudun en çok ihtiyaç duyduğu yiyecek türleri açıklandı. İşte mutlaka tüketmeniz gereken o besinler… BADEM 100 gram badem: 579 kalori Yağ bakımından zengin olan badem kalp, damar ve şeker hastalığına iyi geliyor. MAYDANOZ 100 gram maydanoz: 292 kalori Maydanozu kurutup baharat olarak kullanabilir ve kemik, diş sağlığı üzerindeki faydalarından yararlanabilirsiniz. KEREVİZ KURUSU 100 gram kereviz kurusu: 319 kalori Vitamin, mineral ve amino asit kaynağı olan kerevizi kurutup, lezzetlendirici olarak tüketebilirsiniz. MANDALİNA 100 gram mandalina:53 kalori Şeker oranı yüksek olan mandalina içeriğinde bol miktarda karotenaid ve A vitamini de yer alıyor. KABAK ÇEKİRDEĞİ 100 gram kabak çekirdeği: 559 kalori Kalori yönünden zengin olan kabak çekirdeği manganez ve demir içeriği ile de dikkat çekiyor. PAZI 100 gram pazı: 19 kalori Antioksidan yönünden zengin olan pazı, sebzelere renk veren madde bakımından da oldukça zengindir.