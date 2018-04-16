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Giriş Tarihi: 16.04.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 19:26
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En besleyici yiyecekler açıklandı!

Yapılan araştırmalara göre vücudun en çok ihtiyaç duyduğu yiyecek türleri açıklandı. İşte mutlaka tüketmeniz gereken o besinler…

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En besleyici yiyecekler açıklandı!

BADEM

100 gram badem: 579 kalori
Yağ bakımından zengin olan badem kalp, damar ve şeker hastalığına iyi geliyor.

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En besleyici yiyecekler açıklandı!

MAYDANOZ

100 gram maydanoz: 292 kalori
Maydanozu kurutup baharat olarak kullanabilir ve kemik, diş sağlığı üzerindeki faydalarından yararlanabilirsiniz.

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En besleyici yiyecekler açıklandı!

KEREVİZ KURUSU

100 gram kereviz kurusu: 319 kalori
Vitamin, mineral ve amino asit kaynağı olan kerevizi kurutup, lezzetlendirici olarak tüketebilirsiniz.

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En besleyici yiyecekler açıklandı!

MANDALİNA

100 gram mandalina:53 kalori
Şeker oranı yüksek olan mandalina içeriğinde bol miktarda karotenaid ve A vitamini de yer alıyor.

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En besleyici yiyecekler açıklandı!

KABAK ÇEKİRDEĞİ

100 gram kabak çekirdeği: 559 kalori
Kalori yönünden zengin olan kabak çekirdeği manganez ve demir içeriği ile de dikkat çekiyor.

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En besleyici yiyecekler açıklandı!

PAZI
100 gram pazı: 19 kalori
Antioksidan yönünden zengin olan pazı, sebzelere renk veren madde bakımından da oldukça zengindir.

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