En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

Pankreas kanseri genellikle hastalığın son evrelerinde belirti veren sinsi bir hastalık. Aynı zamanda günümüzde en ölümcül 4. kanser türü. Üstelik gelecekte pankreas kanserinin daha çok sayıda insanı etkileyeceği ve 20 yıl sonra en ölümcül kanserlerde 2. sıraya yükseleceği düşünülüyor. Pankreas kanserindeki öngörülen ciddi artışın nedenleri tam olarak bilinmese de, yaşam süresinin uzamasının ve günümüzün önemli sorunlarından olan obezite ile sigara alışkanlığı gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor. Peki pankreas kanseri nasıl belirti veriyor? İşte 21 Kasım Dünya Pankreas Kanseri Günü'ne özel pankreas kanserine dair her şey...