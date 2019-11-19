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  • En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

En ölümcül 4. türü! İşte kanserinin 3 erken belirtisi...

kanseri genellikle hastalığın son evrelerinde belirti veren sinsi bir hastalık. Aynı zamanda günümüzde en ölümcül 4. türü. Üstelik gelecekte kanserinin daha çok sayıda insanı etkileyeceği ve 20 yıl sonra en ölümcül kanserlerde 2. sıraya yükseleceği düşünülüyor. Pankreas kanserindeki öngörülen ciddi artışın nedenleri tam olarak bilinmese de, yaşam süresinin uzamasının ve günümüzün önemli sorunlarından olan obezite ile sigara alışkanlığı gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor. Peki nasıl belirti veriyor? İşte 21 Kasım Dünya Pankreas Kanseri Günü'ne özel pankreas kanserine dair her şey...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:31
En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

kanseri genellikle hastalığın son evrelerinde belirti veren sinsi bir hastalık. Aynı zamanda günümüzde en ölümcül 4. türü. Üstelik gelecekte kanserinin daha çok sayıda insanı etkileyeceği ve 20 yıl sonra en ölümcül kanserlerde 2. sıraya yükseleceği düşünülüyor. Pankreas kanserindeki öngörülen ciddi artışın nedenleri tam olarak bilinmese de, yaşam süresinin uzamasının ve günümüzün önemli sorunlarından olan obezite ile sigara alışkanlığı gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor. Peki nasıl belirti veriyor? İşte 21 Kasım Dünya Pankreas Kanseri Günü'ne özel pankreas kanserine dair her şey...

En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

Yüreklere su serpen haber, günümüzde cerrahi teknikler, kemoterapi ilaçları ve radyoloji alanında atılan dev adımlar sayesinde hastaların yaşam sürelerinin uzaması. Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan tedavideki gelişmeler doğrultusunda günümüzde kanserinden ölüm oranında yüzde 20'lik bir düşüş olduğuna dikkat çekerek, "Erken teşhis ve multidisipliner yaklaşım tedavinin başarısı için en önemli faktörler. Genel cerrah, tıbbi onkoloji, gastroenteroloji ile radyasyon onkolojisi uzmanlarının birlikte planlayacakları multidisipliner yaklaşımla kanserinde tedavi şansı yükseliyor ve hastaların daha uzun süre yaşayabilmeleri sağlanabiliyor" diyor.

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En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

3 ERKEN BELİRTİSİNE DİKKAT!

Sinsi bir türü olduğu için kanserinde belirtiler genellikle ileri evrede ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan kanserinin en erken görülen 3 belirtisini şöyle sıralıyor:

En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

SARILIK GEÇİRMEK

Karaciğerde oluşturulan bilirubin adlı maddenin, kanserinin safra yolunu tıkaması nedeniyle on iki parmak bağırsağına atılamaması sonucu oluşuyor.

En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

ANİDEN GELİŞEN DİYABET

Kan şekeriyle ilgili bir problem olmadığı halde aniden gelişen diyabet öyküsü de kanserinin öncül belirtilerinden.

En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

MİDE BÖLGESİNDE AĞRI

Ağrı önce hafif bir rahatsızlık hissi şeklinde gelişirken, ilerleyen süreçte tümörün karındaki sinirlere baskı yapması nedeniyle sırta vuran ve şiddetli hale gelebilen karın ağrısına dönüşüyor. Bu ağrıya genellikle hazımsızlık ile şişkinlik de eşlik ediyor.

En ölümcül 4.kanser türü! İşte pankreas kanserinin 3 erken belirtisi...

EN ÖNEMLİ SORUN HIZLA YAYILMALARI

Günümüzde kanserinin erken tanısı için tarama testinin olmadığını belirterek, " genellikle şüpheli olan durumlarda veya başka bir nedenle yapılan tetkiklerle tesadüfen tespit ediliyor. Ultrasonografi (USG) ile bilgisayarlı tomografi (BT) ilk başvurulan tanı yöntemlerini oluşturuyor" diyor.

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