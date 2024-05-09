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Haberler Galeri Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! "Doğal gençlik iksiri" kolajenin deposu o besin...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:13

Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! "Doğal gençlik iksiri" kolajenin deposu o besin...

Sağlık ve güzellik üzerinde önemli etkileri olduğu keşfedilen kolajen, yalnızca cildin değil tüm vücudun yaşlanmasını engelliyor. Kolajen eksikliği, en çok cildi etkilese de eklemler, tendonlar ve dişlere kadar çok sayıda organ ve dokuya zarar veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş ise kolajen takviyesi konusunda önemli uyarılarda bulundu ve hangi gıdaların bunu sağlayabileceğini de açıkladı.

Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! Doğal gençlik iksiri kolajenin deposu o besin...

Kolajen, deri, kaslar ve kemik bağlar başta olmak üzere diş ve gözler de dahil olmak üzere neredeyse her organın en önemli yapı taşıdır.

Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! Doğal gençlik iksiri kolajenin deposu o besin...

Vücudun en yaygın proteini olan kolajenin temel işlevi, kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek sağlamak.

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Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! Doğal gençlik iksiri kolajenin deposu o besin...

Aynı zamanda cilt başta olmak üzere tüm dokuların ve organların canlı, güçlü ve esnek kalmalarını sağlamak ve dokusal bütünlüğü korumak gibi önemli görevleri yerine getirir.

Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! Doğal gençlik iksiri kolajenin deposu o besin...

Vücudumuz yaşadığımız süre boyunca kendi kolajenini üretir. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlıyor ve 35'li yaşlardan sonra bu yavaşlama hızı artıyor, bu da olumsuz sonuçları artırıyor.


Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! Doğal gençlik iksiri kolajenin deposu o besin...

Yine de sigara, hava kirliliği, güneş ışınları ve şekerli yiyecekler gibi zararlı beslenme alışkanlıkları vücudun kolajen üretmesini engeller.

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