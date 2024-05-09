Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:13
Günde 2.5 gramı bile 20 yaş gençleştiriyor! "Doğal gençlik iksiri" kolajenin deposu o besin...
Sağlık ve güzellik üzerinde önemli etkileri olduğu keşfedilen kolajen, yalnızca cildin değil tüm vücudun yaşlanmasını engelliyor. Kolajen eksikliği, en çok cildi etkilese de eklemler, tendonlar ve dişlere kadar çok sayıda organ ve dokuya zarar veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş ise kolajen takviyesi konusunda önemli uyarılarda bulundu ve hangi gıdaların bunu sağlayabileceğini de açıkladı.