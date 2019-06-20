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  • Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

Günde 4 tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte

içerisinde turuncu-sarı rengiyle öne çıkan vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra zengin posa içeriğiyle de karşımıza çıkıyor. İçeriğindeki A, C, E vitaminleri ile demir, , kalsiyum ve kayısıyı sağlık açısından önde gelen besinlerden biri kılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz "Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında" diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 8 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte ...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 09:52
Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

içerisinde turuncu-sarı rengiyle öne çıkan vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra zengin posa içeriğiyle de karşımıza çıkıyor. İçeriğindeki A, C, E vitaminleri ile demir, , kalsiyum ve kayısıyı sağlık açısından önde gelen besinlerden biri kılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz "Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında" diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 8 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte ...

Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

CİLDİ YENİLİYOR

Yaz aylarında güneş, havuz, deniz derken cildimiz yıpranıyor. Bu olumsuz çevresel faktörlerin etkilerini azaltmak için antioksidanlardan zengin bir beslenme planı önemli. cildin yenilenmesinde öne çıkan meyvelerden biri. İçeriğindeki vitaminler cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını da destekliyor.

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Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Bağırsakları çalıştırıcı etkisi, tok tutucu özelliği, düşük kalorisi ve tatlı krizlerine karşı iyi bir çözüm olması kayısıyı yaz aylarında kilo verme programlarının vazgeçilmez meyvesi haline getiriyor. Günde 4 adet taze 1 kase yoğurt veya 1 su bardağı kefir ile bir ara öğün olabileceği gibi kahvaltı sofralarında da peynir, yumurta ve yeşilliğin yanında tatlı ihtiyacını da karşılayan iyi bir alternatif oluyor.

Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Güçlü bir bağışıklık sistemi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor, daha enerjik hissetmemizi sağlıyor, bizi hastalıklardan koruyor. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku güçlü bağışıklık sistemi için şart. Yeterli ve dengeli beslenmenin içerisine mevsim meyvelerini dahil etmek de önemli. antioksidan içeriği, vitamin ve mineral örüntüsü ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle A ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor.

Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

KALBİ GÜÇLENDİRİYOR

Potasyum, C vitamini ve posa kalbi korumak için önemli. bu üç önemli bileşen sayesinde kalp krizi, inme gibi çeşitli kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Ayrıca kan damarlarının ve arterlerin üzerindeki baskıyı azaltarak kan basıncını düşürüyor, fazla kolesterolün birikmesini önleyerek kalbin yükünü hafifletiyor.

Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

Ancak kalp sağlığı için faydalı olan bu potasyum içeriğine böbrek hastaları dikkat etmeli. Çünkü böbrek hastalığında potasyum, gibi minerallerin kısıtlanması gerekebildiğinden böbrek hastaları mutlaka doktor ve diyetisyene danışmalı.

Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının faydaları

KANSERE KARŞI KORUYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz " antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyucu özellik gösterir.

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