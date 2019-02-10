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  • Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var. Peki hangi kan grubundakiler daha şanslı?

Giriş Tarihi: 10.02.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 20:09
Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

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Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Sonuçlar, A,B ve grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat kan grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.

Hangi kan grubundakiler daha şanslı? Hastalık riski...

Daha önceki araştırmalara göre de, hemen hemen bütün türlerinin A ve kan gruplarına karşı büyük ilgili duyduğunu ortaya koymuştu.

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