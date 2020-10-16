Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Tükettiğimiz besinlerin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Peki, nelerdir? Beyin sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte zehir listesi...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:50
Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Tükettiğimiz besinlerin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Peki, nelerdir? Beyin sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte zehir listesi...

Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Her gün bilmeden tüketiyoruz! Beyin hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı!

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

SON DAKİKA