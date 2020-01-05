İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

Kanser başta olmak üzere birçok hastalık beslenmeyle önlenebiliyor. Sağlıksız beslenme, stres gibi birçok etkene bağlı olarak oluşan ve ölümle sonuçlanabilen birçok hastalığın dermanı bu besinlerde… "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve o dönemde her derde deva denilen mucize tarifi ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler hangileriydi? Tüm hastalıkların çaresi diye nitelendirilen karışımda neler var? İşte İbn-i Sina'nın mucize tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...