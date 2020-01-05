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'dan kalan mucize tarif...

başta olmak üzere birçok hastalık beslenmeyle önlenebiliyor. Sağlıksız beslenme, stres gibi birçok etkene bağlı olarak oluşan ve ölümle sonuçlanabilen birçok hastalığın dermanı bu besinlerde… "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen 'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve o dönemde her derde deva denilen mucize tarifi ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler hangileriydi? Tüm hastalıkların çaresi diye nitelendirilen karışımda neler var? İşte İbn-i Sina'nın mucize tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 06:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 06:36
İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

başta olmak üzere birçok hastalık beslenmeyle önlenebiliyor. Sağlıksız beslenme, stres gibi birçok etkene bağlı olarak oluşan ve ölümle sonuçlanabilen birçok hastalığın dermanı bu besinlerde… "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen 'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve o dönemde her derde deva denilen mucize tarifi ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor. Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor? İbn-i Sina'nın önerdiği besinler hangileriydi? Tüm hastalıkların çaresi diye nitelendirilen karışımda neler var? İşte İbn-i Sina'nın mucize tarifi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...

İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri 'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler ve her derde deva olarak nitelendirilen mucize karışımı sizler için derledik...

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İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

SUSAM

Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır

İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

KABAK SUYU

Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.

İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

KARNABAHAR

Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

KEREVİZ

İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.

İbn-i Sina'dan kalan mucize tarif...

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.

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