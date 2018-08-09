İçeceğinizi buzlu isterken bir kez daha düşünün!

Sıcak aylarda çabuk bozulan ya da hijyenik ortamlarda hazırlanmayan gıdalar, soğuk ve buzlu içeceklerin tüketilmesi ishale sebebiyet verirken; bu sorunun basit gibi görülmesi bazı olumsuzluklara yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, ishalin ölüme dahi yol açabileceğini söyledi Günde üçten fazla yumuşak kıvamlı dışkılama, ishal olarak tanımlanmaktadır. İki haftadan kısa süren ishale akut, dört haftadan uzun süren ishale ise kronik ishal denmektedir. İshal birçok şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada ishalin enfeksiyon kaynaklı olup olmadığı önemlidir. BU BELİRTİLERE DİKKAT! İshal tablosunun önemsenmesi gerekmektedir. Bazı durumların varlığında mutlaka hekime başvurulmalı, damar yolundan sıvı ve elektrolit takviyesi yapılmalıdır. Ayrıca dışkının incelenmesi ile enfeksiyonla ilgili nedenler varsa ortaya konmalı ve tedavi planlanması yapılmalıdır. İshalde dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir: * İshalle birlikte şiddetli bulantı ve kusma olması * Şiddetli karın ağrısının varlığı * Ağızdan sıvı alımının olmaması * Evde ishal tedavisi * İshalin 48 saatten uzun sürmesi * 38 dereceyi geçen ateşin olması * Dışkıda kan görülmesi veya dışkının renginin siyah olması Kusma, bulantı, ağızdan sıvı alımının olmaması gibi kritik belirtiler yoksa, genel durumun iyi olduğu hastalarda evde hazırlanacak sıvılarla ishal tedavisi mümkündür. Herkes bu sıvıyı evde kolayca hazırlayabilmektedir. İshali tedavi eden sıvının tarifi şöyledir: 1 lt kaynatılmış soğutulmuş su 1 çorba kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karbonat Bu malzemeleri karıştırıp gün içinde yudumlayarak içmek, basit ishali tedavi edebilmektedir.