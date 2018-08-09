İçeceğinizi buzlu isterken bir kez daha düşünün!

Sıcak aylarda çabuk bozulan ya da hijyenik ortamlarda hazırlanmayan gıdalar, soğuk ve buzlu içeceklerin tüketilmesi ishale sebebiyet verirken; bu sorunun basit gibi görülmesi bazı olumsuzluklara yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, ishalin ölüme dahi yol açabileceğini söyledi