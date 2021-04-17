İftarda bal sahurda propolis tüketin

Sahuru yapmadan hemen önce ya da sahurdan sonra saf su bazlı propolisi suyla karıştırarak içebilirsiniz. Günde 500-1000 mg kadar düzenli olarak en az 21 gün tüketilen propolisin sağlığımıza olumlu etki yarattığının da altını çizmekte fayda görüyorum. Sahurda tüketilen propolis mideyi korumakta, gün içinde vücut direncini arttırmakta, bağışıklığın düzenli çalışmasını sağlayarak aç kaldığınız sürece enerjik olmanıza da destek olmakta.

KOVANDAN ALINDIĞI HALİYLE TÜKETMEYİN!



Propolisin etken maddesinin yüksek dozda olması çok önemli. Tüm bilimsel araştırmalar, propolisin kovandan alındığı haliyle tüketilmemesi gerektiğini belirtmekte.

Araştırmalar, ham propoliste bulunabilen balmumu, birçok organik ve inorganik yabancı maddelerin uzaklaştırılması gerektiği ve daha sonra da ekstraksiyon işlemi uygulanarak etken maddelerin çözücüye geçirilmesi sonucunda elde edilen saf propolis şeklinde tüketilmesinin doğru olduğunun altını çizmekte.