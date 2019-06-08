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  • İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

mucize ile zayıflayın!

, elimizde. Bu kez yiyerek iştahımızı azaltacağız. Tek yapmamız gereken iştahımızı yöneten besinlerden faydalanmak. zayıflamada etkili olacak hormonları ve bu hormonları harekete geçirecek besinleri açıkladı. Sizler için zayıflamaya yardımcı hormonları harekete geçirecek mucize formülleri açıklayan diyetisyen evde hazırlayabileceğiniz tarifler de verdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 10:46
İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

Yaşam kaynağımız, enerji depomuz besinlerle gelgitli bir ilişkimiz var. Kimi zaman bir besine karşı aşırı istek duyabiliyoruz kimi zaman da canımız hiçbir şey istemiyor. Aslında bu kadar kolay dile getirdiğimiz açlık hissinin veya iştahın düzenlenmesinin altında çok kompleks bir mekanizma yatıyor.

İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

İşin içerisine beynimizdeki sinir hücrelerimiz, hormonlarımız, yağ dokudan salgılanan faktörler gibi birçok etmen giriyor. Gelgelelim bu süper mekanizma stres, ruh hali, sosyal çevre, fiziksel aktivite, yaşam tarzı gibi dış faktörlerden kolaylıkla etkileniyor, sonucunda da kilo almak kaçınılmaz oluyor. Bu kadar karmaşık bir sistemin üstesinden gelmek, iştah kontrolünüzü sağlamak ve kiloları alt etmek için bu hafta sizlerle özel tarifler paylaşacağım.

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İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

BEYİNDEN VÜCUDA SİNYALLERLE İŞTAH KONTROLÜ
Vücudun iç dengesini sağlayan homeostastatik mekanizmalar, tüketimi ve iştah kontrolünde büyük önem taşır. Çünkü bu mekanizmalar sayesinde vücudun ihtiyacına göre besin alımı uyarılır ya da baskılanır. Besin alımının ve yemek yeme davranışının kontrolü beynin çeşitli bölgelerinde düzenlenir. Beynin hipotalamus bölgesinde açlık-tokluk merkezleri bulunur ve bu merkezlerde besin alımını artıran ya da azaltan sinir hücreleri yer alır. Sinir hücreleri aracılığı ile oluşturulan sinyal yolu, beyni vücudun mevcut durumu hakkında bilgilendirir. Bu bilgilere göre beyin bir geri bildirim verir, besin tüketimini tetikleyen veya engelleyen açlık-tokluk hislerini oluşturur ve vücudun enerji depolarının dengede kalmasını sağlar.

İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

HORMONLAR DA ETKİLİ
Öğünün başlangıcı, bitimi ve öğünlerin aralıklarının kısa süreli düzenlenmesi hormonlar aracılığı ile sağlanırken, uzun süreli düzenlemeyi hormonların ve yağ dokunun sinyalleri oluşturur. Kolesistokinin, peptit YY ve grelin gibi hormonlar alımına başladıktan yaklaşık 20-40 dakika sonra doygunluk sağlar. Daha uzun süreli tokluk hissi için ise devreye leptin ve insülin hormonlarının yanında rezistin, adipokin gibi yağ doku sinyalleri girer. Uzun ve kısa süreli sinyaller enerji dengesini düzenlemek için birbirleri ile etkileşim halindedir. İnsülin ve leptin, bağırsak hormonlarının salınımını etkiler, ayrıca kısa süreli sinyallere karşı beynin duyarlılığını arttırır.

İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

KOLESİSTOKİNİN ARTIR YEMEYİ AZALT
İnce bağırsak hücrelerinden salınan kolesistokinin hormonu pankreastan enzim ve bikarbonat salgısını artırır, safra kesesinin kasılmasını uyarır ve midenin boşalmasını geciktirir. Tüm bu etkilerle alımını azaltıcı etki oluşturur. Sağlıklı yağ asitleri, proteinler ve kalsiyum, kolesistokinin salgılanmasını artıran besin gruplarıdır. Nükleus traktus solitarius ve hipotalamus gibi beyinde besin alımını düzenleyen bölgelerde kolesistokinin hormonunun reseptörleri bulunur. Kolesistokinin salgılandıktan sonra bu reseptörlere bağlanarak iştahı azaltır.

İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

KOLESİSTOKİNİN ARTIRICI SMOOTHİE TARİFİ

Malzemeler:
1 çay bardağı tam yağlı süt
8 orta boy çilek
1 yemek kaşığı badem ezmesi
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:
Tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar rondodan geçirin, küçük bir kaseye alın, afiyet olsun

İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

DENGE HORMONU İNSÜLİN
İnsülin en çok duyduğumuz hormonlardan biridir, uzun vadeli enerji dengesini sağlar. Karbonhidrat içeren öğün tüketildiğinde pankreas beta hücreleri uyarılır ve insülin salınımı artar. İnsülin vücutta yapım olaylarını sağlar, karbonhidrat ve yağların depolanmasında, protein sentezinde görev alır. Günümüzde ortaya atılan, daha az öğün yiyerek veya karbonhidratları ciddi düzeyde kısıtlayarak yapılan popüler diyetler insülinin yağ depolatıcı etkisi üzerine yoğunlaşır. Ancak bu mantık insülinin hipotalamustaki iştahı kapatıcı rolünü göz ardı eder. İnsülin hipotalamusta tokluğu sağlayan maddelerin üretimini sağlayan nöronları uyarır ve tokluk sinyali oluşturur. Bunun yanında insülin, tokluk hormonu olan leptin sentezinde de görev alır. Yani insülinin salımının dengede olması bizim açlık-tokluk dengemizi koruyan faktördür. Bu nedenle her gün 3 ana öğününüzü mutlaka yapmalı, karbonhidratlardan değil rafine karbonhidrat kaynaklarından kaçınmalısınız. Düşük glisemik indekse sahip, sağlıklı karbonhiratlar yeterli miktarda beslenmenizde yer almalı. Ek olarak glisemik indeksi düşük besinlerden baklagiller, yulaf, darı, tam buğday ürünler, karabuğday, kinoa ve sebzeler diyet lifinden de zengin içerikleri ile midede gerginlik oluşturarak doygunluğa katkı sağlar.

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