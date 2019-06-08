İştahınızı yöneten hormonları harekete geçirecek mucize besinler ile zayıflayın!

DENGE HORMONU İNSÜLİN

İnsülin en çok duyduğumuz hormonlardan biridir, uzun vadeli enerji dengesini sağlar. Karbonhidrat içeren öğün tüketildiğinde pankreas beta hücreleri uyarılır ve insülin salınımı artar. İnsülin vücutta yapım olaylarını sağlar, karbonhidrat ve yağların depolanmasında, protein sentezinde görev alır. Günümüzde ortaya atılan, daha az öğün yiyerek veya karbonhidratları ciddi düzeyde kısıtlayarak yapılan popüler diyetler insülinin yağ depolatıcı etkisi üzerine yoğunlaşır. Ancak bu mantık insülinin hipotalamustaki iştahı kapatıcı rolünü göz ardı eder. İnsülin hipotalamusta tokluğu sağlayan maddelerin üretimini sağlayan nöronları uyarır ve tokluk sinyali oluşturur. Bunun yanında insülin, tokluk hormonu olan leptin sentezinde de görev alır. Yani insülinin salımının dengede olması bizim açlık-tokluk dengemizi koruyan faktördür. Bu nedenle her gün 3 ana öğününüzü mutlaka yapmalı, karbonhidratlardan değil rafine karbonhidrat kaynaklarından kaçınmalısınız. Düşük glisemik indekse sahip, sağlıklı karbonhiratlar yeterli miktarda beslenmenizde yer almalı. Ek olarak glisemik indeksi düşük besinlerden baklagiller, yulaf, darı, tam buğday ürünler, karabuğday, kinoa ve sebzeler diyet lifinden de zengin içerikleri ile midede gerginlik oluşturarak doygunluğa katkı sağlar.