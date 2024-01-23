Giriş Tarihi: 23.01.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
12:35
Japon doktorların favori çayı! Gerçek bir enfeksiyon sökücü: 3 diş demlemek yetiyor…
Enfeksiyonlar, bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi patojen mikroorganizmaların vücuda girmesi sonucu oluşan hastalıklardır. Bağışıklık sistemini etkileyerek çeşitli semptomlara neden olabilirler. Japon çay kültürünün bir parçası olan bu çay ise sizi enfeksiyonlardan koruyacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve antioksidan özellikleriyle büyük fayda sağlayacaktır.