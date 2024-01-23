Japon doktorların favori çayı! Gerçek bir enfeksiyon sökücü: 3 diş demlemek yetiyor…

Sarımsak, güçlü aroması ve lezzetiyle bilinen popüler bir mutfak malzemesidir. Soğangiller familyasına ait soğanlı bir bitkidir. Sarımsak dünya çapında çeşitli mutfaklarda kullanılır ve ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kalp hastalığı riskini azaltmak da dahil olmak üzere potansiyel sağlık yararlarıyla da bilinir.