Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan bu mucizevi besin aslında bir mantar türü.Yaygın olarak yarsagumba veya tırtıl mantarı olarak bilinen ve son derece faydalı bir besin olan mantarın kilo 20 bin dolar. Peki ismi tırtıl mantarı olan besin nerede yetişiyor dersiniz? Tırtıl mantarının faydaları nelerdir? Tırtıl mantarı hangi hastalıklara şifa oluyor? Tırtıl mantarı nasıl tüketilir? İşte tüm bu soruların cevapları ve tırtıl mantarı (çin mantarı) hakkında her şey haberimizde... Yılın belli zamanlarında nadir olarak yetişen kordiseps mantarı yani Çin tırtılı mantarı faydalarıyla adeta bir süper besin! Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır. Astım problemlerinin yanı sıra cinsel bozukluklardan kalp sağlığına kadar etki gösterir. Nadir bulunan kordiseps yılın belli zamanları yetişir! İşte kordisepsin sağlığımıza olan etkileri... BELİRLİ ZAMANLARDA YETİŞİYOR Bu tırtıllar Tibet ve Himalayalar'da toplanır ve kafalarındaki uzantılar da Ophiocordyceps sinensis adlı mantardır. Bu mantar tırtılı ele geçirir, öldürür ve kafasından uzayıp yükselir. Nadir yetişen bir tür olduğu için oldukça değerlidir. Yüzyıllardır solunum bozuklukları, astım, akciğer enfeksiyonlarıyla mücadele eder. 'Süper gıda' olarak adlandırılır. Doğal immüno-güçlendirici ilaç Bağışıklık sistemini tehlikeye sokan enfeksiyonları ve hastalıkları ortadan kaldırmak ve bağışıklık sistemini normale döndürmek için kullanılır. Kordiseps aynı zamanda stres ve yorgunlukla mücadele eder. Doğal enerji kaynağı olan kordisepsin en önemli ve öne çıkan özelliği ise atletik performansı artırmaktır.