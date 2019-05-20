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Kilosu 20 bin dolar olan mucize bakın nerede yetişiyor!

tıbbında önemli bir yere sahip olan bu mucizevi aslında bir türü.Yaygın olarak yarsagumba veya olarak bilinen ve son derece bir besin olan mantarın kilo 20 bin dolar. Peki ismi tırtıl mantarı olan besin nerede yetişiyor dersiniz? nelerdir? Tırtıl mantarı hangi hastalıklara şifa oluyor? ? İşte tüm bu soruların cevapları ve tırtıl mantarı () hakkında her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.05.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 16:01
Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Yılın belli zamanlarında nadir olarak yetişen kordiseps mantarı yani tırtılı mantarı faydalarıyla adeta bir süper ! Yüzyıllardır solunum problemlerinin tedavisi amacıyla kullanılan kordiseps mantarı doğal bir şifacıdır.

Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Astım problemlerinin yanı sıra cinsel bozukluklardan kalp sağlığına kadar etki gösterir. Nadir bulunan kordiseps yılın belli zamanları yetişir! İşte kordisepsin sağlığımıza olan etkileri...

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Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

BELİRLİ ZAMANLARDA YETİŞİYOR

Nepal, ve Tibet'in yüksek platolarındaki tırtılların üstünde yaşar. Aynı zamanda olarak da bilinir.

Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Bu tırtıllar Tibet ve Himalayalar'da toplanır ve kafalarındaki uzantılar da Ophiocordyceps sinensis adlı mantardır. Bu tırtılı ele geçirir, öldürür ve kafasından uzayıp yükselir.

Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Nadir yetişen bir tür olduğu için oldukça değerlidir. Yüzyıllardır solunum bozuklukları, astım, akciğer enfeksiyonlarıyla mücadele eder. 'Süper gıda' olarak adlandırılır.

Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Doğal immüno-güçlendirici ilaç

Bağışıklık sistemini tehlikeye sokan enfeksiyonları ve hastalıkları ortadan kaldırmak ve bağışıklık sistemini normale döndürmek için kullanılır. Kordiseps aynı zamanda stres ve yorgunlukla mücadele eder.

Kilosu 20 bin dolar olan mucize besin bakın nerede yetişiyor!

Doğal enerji kaynağı olan kordisepsin en önemli ve öne çıkan özelliği ise atletik performansı artırmaktır.

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