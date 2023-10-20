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Haberler Galeri Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:06

Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

Kış mevsimlerinde ortaya çıkan hastalıklar, kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve kış hastalıklarından korunmak için bazı mucizevi besinlerden destek almak gerekiyor. Sizler için faydalarını sıraladığımız şifa deposu bu meyve, ciğeri güçlendiriyor, hastalıklara kalkan oluyor. C vitamini ihtiyacının tamamını karşılıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İşte mucizevi etkileri olan o meyve ve detayları…

Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

Trabzon hurması bir diğer ismiyle de cennet hurması olarak bilinir. Trabzon hurmasının ham hali açık sarı renktedir, olgunlaşmış hali ise turuncu renktedir. Adeta A vitamini deposudur, B1, B2, B3 vitaminleri açısından zengin bir meyvedir, bol miktarda C vitamini de bulundurur.

Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

Trabzon hurması; bol oranda potasyum, kalsiyum, magnezyum ve bakır gibi mineralleri barındırır.

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Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kış aylarında günde bir adet Trabzon hurması yemek; bağışıklık sistemini güçlendirir, yetişkin bir bireyin C vitamini ihtiyacının tamamının karşılanmasını sağlar.

Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

Bağışıklık sisteminin işlevine yardımcı olabilir, böylece viral ya da bakteriden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. C vitamini sayesinde beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlayarak bağışıklığın güçlendirilmesinde etkili olur.

Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

Trabzon hurması, bakır açısından zengin bir besindir. Bakır, bağışıklık sisteminin normal işlevine destek olur ve kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Böylece anemi ile mücadelede etkisi bulunur.

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