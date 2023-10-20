Kış aylarında bir adet yiyen doktor yolunu unutuyor! Ciğerleri virüslere karşı koruyor, vücudu adeta kolluyor

Trabzon hurması bir diğer ismiyle de cennet hurması olarak bilinir. Trabzon hurmasının ham hali açık sarı renktedir, olgunlaşmış hali ise turuncu renktedir. Adeta A vitamini deposudur, B1, B2, B3 vitaminleri açısından zengin bir meyvedir, bol miktarda C vitamini de bulundurur.