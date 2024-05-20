Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:34
Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor
Damarlarda biriken yağ olarak bilinen kolesterol, ihmal edildiğinde kalp sağlığı başta olmak üzere genel sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanlar, iyi kolesterol seviyesinin yükselmesini kötü kolesterol seviyesinin ise düşmesi gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kötü kolesterol seviyelerini düşüren besinleri ortaya çıkardı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden, damarlardaki birikmiş yağı atan, kötü kolesterolü düşüren besinler...