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Haberler Galeri Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:34

Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor

Damarlarda biriken yağ olarak bilinen kolesterol, ihmal edildiğinde kalp sağlığı başta olmak üzere genel sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanlar, iyi kolesterol seviyesinin yükselmesini kötü kolesterol seviyesinin ise düşmesi gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kötü kolesterol seviyelerini düşüren besinleri ortaya çıkardı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden, damarlardaki birikmiş yağı atan, kötü kolesterolü düşüren besinler...

Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor

YABAN MERSİNİ:

Koyu renkli meyveler, antioksidan bakımından zengindir ve bu sayede iç organların yenilenme sürecini hızlandırdığı gibi kolesterol seviyelerini düşürmede etkilidir.

Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor

BAKLAGİLLER:

Fasulye ve nohut gibi lif ve protein bakımından zengin olan baklagiller kolesterol seviyesini düşürür.

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Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor

SOYA:

Soya fasulyesi, sütü ve tofu gibi soya ürünleri içerisinde bulunan doymamış yağ asitleri ve lif sebebiyle kolesterol seviyelerini düşürür.

Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler antioksidan bakımından zengindir ve kolesterolü düşürür.

Kolasterolü kökten çözüyor! Damarlardaki tüm yağı söküp atıyor

YUMURTA:

Yumurta, bilinenin aksine kolesterol seviyesini yükseltmez. Günde bir veya iki adet haşlanmış yumurta ile güne başlanıldığında hem gün içinde alınacak kalori miktarı dengelenir hem de vücuttaki sağlıklı yağ oranı artar.

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