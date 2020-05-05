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Haberler Galeri Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler
Giriş Tarihi: 05.05.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 10:35

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada metabolizmayı hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan besinler devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi besin metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada metabolizmayı hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan besinler devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi besin metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

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Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan mucizevi besinler

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

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