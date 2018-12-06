Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı damar sağlığına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Peki, kalp damar sağlığı açısından faydalı olan yiyeceklerden bir karışım hazırlamaya ne dersiniz? İşte damarları temizleyen içecek tarifi... Fazla yağlı yiyecekler damarlarınızın tıkanmasına neden olur. Damarların tıkalı olması kalp damar hastalıkları kalp krizini ve çeşitli hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Damarlarınızın daha sağlıklı olabilmesi için damar sağlığı açısından faydalı olan yiyecekleri tüketebilirsiniz. Damar yaşınızı gençleştirecek, damar temizleyen içecek tarifini henüz denemediyseniz vermiş olduğumuz tarife göz atabilirsiniz. Malzemeler - 250 ml zencefil suyu - Bal hariç tüm malzemeleri karıştırın ve orta ateşte 30 dakika pişirin. Karışımı sürekli karıştırın. Daha sonra bir kenara alıp soğumasını bekleyin. Karışıma bal ekleyin, karıştırın ve karışımı temiz bir şişeye dökün. Bu içeceği buzdolabında 1 ila 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.