Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı damar sağlığına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Peki, kalp damar sağlığı açısından faydalı olan yiyeceklerden bir karışım hazırlamaya ne dersiniz? İşte damarları temizleyen içecek tarifi...