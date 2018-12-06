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karışım damarları temizliyor!

Giriş Tarihi: 06.12.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 14:41
Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı damar sağlığına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Peki, kalp damar sağlığı açısından faydalı olan yiyeceklerden bir karışım hazırlamaya ne dersiniz? İşte damarları temizleyen içecek tarifi...

Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Fazla yağlı yiyecekler damarlarınızın tıkanmasına neden olur. Damarların tıkalı olması kalp damar hastalıkları kalp krizini ve çeşitli hastalıkları da beraberinde getirmektedir.

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Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Damarlarınızın daha sağlıklı olabilmesi için damar sağlığı açısından faydalı olan yiyecekleri tüketebilirsiniz.

Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Damar yaşınızı gençleştirecek, damar temizleyen içecek tarifini henüz denemediyseniz vermiş olduğumuz tarife göz atabilirsiniz.

Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Malzemeler

- 250 ml zencefil suyu -
- 250 ml sarımsak püresi
- 250 ml limon suyu
- 250 ml elma sirkesi
- 5 yemek kaşığı bal

Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Bal hariç tüm malzemeleri karıştırın ve orta ateşte 30 dakika pişirin. Karışımı sürekli karıştırın. Daha sonra bir kenara alıp soğumasını bekleyin.

Mucizevi karışım damarları temizliyor!

Karışıma bal ekleyin, karıştırın ve karışımı temiz bir şişeye dökün. Bu içeceği buzdolabında 1 ila 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

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