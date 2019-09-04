Okul reddi fobiye dönüşebiliyor! Bağımlı yetişen çocuk okuldan daha çok korkuyor!

Okullar açılıyor. İlkokula yeni başlayan minikler oryantasyon sürecine girdi. Özellikle birinci sınıfa gidecek öğrencilerde görülen okul reddi ve ağlama krizlerine karşı uzmanların uyarılarına kulak vermek gerekiyor. Daha çok ayrılma kaygısı şeklinde ortaya çıkan durum, ailesi tarafından bağımlı şekilde yetiştirilen çocuklarda görülüyor. Korkutma, tehdit ve şiddetten uzak durulmalı. Çocuğa anlayışla yaklaşılmalı. Altta yatan sebeplerin anlaşılması için uzman desteği alınabilir. Çocuk Ergen Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, bugünlerde birçok ailede yaşanan okul korkusu ile ilgili tavsiyelerde bulundu.