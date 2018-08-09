Pişmiş domateste mucize var! Meğer erkekler için büyük nimetmiş...

DOMATES, MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ ARTMALI
Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılmasının, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.