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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

Giriş Tarihi: 08.08.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 15:58
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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

saymakla bitmiyor. C vitamini açısından zengin olan ıspanak piştikten sonra bir daha ısıtıp tüketmek yerine, tek seferde bitirilmeli

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ıspanağın pişirildiği gün yenmesi uyarısında bulundu.

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

Elmacıoğlu, ıspanağın piştiği gün yenmediği takdirde buzdolabında bekletilen ıspanak yemeğinin içinde nitrit ve nitrat bileşenlerinin artacağını belirtiyor.

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

Elmacıoğlu, "Bu bakteriyel olmayan toksit sindirim problemlerine yani baş dönmesi, ishal ve mide bulantısına yol açar" diyor.

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

"+4 DERECENİN ÜSTÜNDE SAKLANDIĞINDA PİŞMİŞ YEMEKTE MİKROORGANİZMA GELİŞİR"

Pişmiş yemeklerin +4 derecede saklanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bir yemeği iki öğünlük yaptıysanız, mutlaka yiyeceğiniz kadarını ayırın" diyor.

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

Saklamanız gereken yemeği cam kapta buzdolabında +4 derecede saklayın.

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Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...
Pişmiş ıspanağı ertesi gün tüketmek çok tehlikeli! İşte sebebi...

+4 derece bütün pişmiş yiyecekler için en ideal ısıdır. Üstüne çıktığınızda ısı artar, yemeklerde mikroorganizma gelişir.

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