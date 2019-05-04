Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

'da kilo verdiren mucizevi ! İşte ...

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için mucizevi bir önerisi: Diyeti! İftar ve sahurda fazla ve yanlış yeme alışkanlığımızın önüne geçmek ve ramazandan önce başladığımız dikkatli beslenmeyi sürdürmek açısından çok yarar sağlayan süper bir diyet. Ramazan'da oruç tutarken formda ve sağlıklı kalmak istiyorsanız çok işinize yarayacak. Peki ramazan diyeti nedir? İşte 10 kilo vermenizi sağlayacak ramazan diyeti...

Giriş Tarihi: 04.05.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:59
Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için mucizevi bir önerisi: Diyeti! İftar ve sahurda fazla ve yanlış yeme alışkanlığımızın önüne geçmek ve ramazandan önce başladığımız dikkatli beslenmeyi sürdürmek açısından çok yarar sağlayan süper bir diyet. Ramazan'da oruç tutarken formda ve sağlıklı kalmak istiyorsanız çok işinize yarayacak. Peki ramazan diyeti nedir? İşte 10 kilo vermenizi sağlayacak ramazan diyeti...

Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

RAMAZAN DİYETİ NEDİR?

diyeti aslında oruç tutarken dengeli beslenmeyi mümkün kılan bir beslenme çeşidi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

Ayrıca kişinin iftarla sahur arasındaki vakti acıkmadan geçirmesi adına da oldukça faydalı.

Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

Zira sahurda yanlış beslenip oruç süresince çok acıkmak olmak iftarda da fazla ve yanlış beslenmeyi getiriyor ve bu da bize fazla kilolar olarak geri dönüyor.

Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

diyeti ayrıca sudan değil kastan kilo vermenizi sağlayarak verdiğiniz kiloları aynı hızla almanızın da önüne geçiyor.

Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

RAMAZAN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ramazanda kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor.

Ramazan'da kilo verdiren mucizevi diyet! İşte Ramazan diyeti...

Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.

SON DAKİKA