Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Sağlık Eğitiminde Dünya Markasıyız

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin (GATA), eğitim faaliyetlerinin üniversitemize devredilmesinin ardından Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri ve Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Gülhane misyonunu da üzerimize alarak yarınlara daha güçlü ve emin adımlarla yürümekteyiz.

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımız ve dost ülkelerimizin askeri sağlık profesyoneli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Gülhane Külliyelerimizde askeri öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz.

Ayrıca Adana, Erzurum, Bursa, Kayseri, İzmir, Trabzon Tıp Fakültelerimizde de eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım düsturunu asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş 2. Abdülhamid Han'ın Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye yüklediği "gönül coğrafyamıza sağlık profesyoneli yetiştirme" misyonunun gereği olarak kadim medeniyetimizin ata toprakları, ilim, irfan ve hikmet ehlinin diyarı Buhara'da da Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Taşkent'te Hemşirelik Fakültesi; Somali'de Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sudan Nyala'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Suriye'de Çobanbey Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu açtık ve buralarda eğitim faaliyetlerimiz başarıyla devam etmektedir. Bu Fakülte ve Yüksekokullarımızda eğitim dili Türkçe olup Buhara'da, Somali'de ve Sudan'da mezun verdik.

Ayrıca Bangsamoro'da Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. En kısa sürede orada da fakültemizi kurup oradaki kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.

Bugüne kadar Sudan sağlık sistemine 65, Somali sağlık sistemine 165, Özbekistan sağlık sistemine 130, Suriye sağlık sistemine 7 mezun kazandırdık.

Şu anda da yurtdışı eğitim birimlerimizde 1988 öğrenciye eğitim veriyoruz. Üniversitemizde, başka hiçbir üniversitede olmayan Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma Anabilim Dalı bulunmakta olup çalışma konuları kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) harp maddelerinin etki mekanizmaları, KBRN ajanlarının tespit ve teşhisi, KBRN ajanlarının tanı ve tedavisi, KBRN ajanlarından korunma ve dekontaminasyon yaklaşımları, tıbbi KBRN müdahalesidir.

Hava ve Uzay Hekimliği ABD Başkanlığımız bünyesinde havacılık ortamında karşılaşılan hipoksi ve hiperventilasyon, barotravma, dekompresyon (vurgun) hastalığı, spatial disorientation (uçucu vertigosu), durum muhakemesi kaybı, akselerasyon (g) kuvvetleri, kozmik radyasyon, oksijen sistemleri ve kabin basınçlaması, hareket hastalığı, jet-lag, shift-lag, uzay fizyolojisi, kozmik radyasyon, havacılıkta gürültü, titreşim ve termal stresler, havacılıkta insan psikolojisi ve havacılıkta ilaç kullanımı gibi askeri ve sivil havacılıkta pilot ve diğer uçucu faktörleri, ekip kaynakları yönetimi (crew resource management-crm), havacılıkta yorgunluk, havacılık personelin fizyolojisine olumsuz etki eden faktörleri araştıran ve bunlara karşı koruyucu tedbirler geliştiren, ayrıca hiperbarik oksijen tedavisi uygulama yetkisine sahip bir uzmanlık eğitimleri yürütülmektedir.