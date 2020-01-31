Restoran çalışanları itiraf etti: Bu besinlerden uzak durun!

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Restoran çalışanları etti: Bu besinlerden uzak durun!

Restoranlarda yediğimiz yemeklerin ya da içtiğimiz içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak çözemiyoruz Yapılan hileler yüzünden restoranlarda özellikle yemekler bulunuyor. Son zamanlarda restoran çalışanlarının ve aşçıların yaptığı itiraflar şaşırtıyor. Bu itiraflar çoğunlukla gereken yiyeceklerle ilgili oluyor. Peki restoranlarda hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte restoranlarda uzak durmamız gereken ve asla sipariş vermemiz gereken yiyecekler...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:27

Restoranlarda yediğimiz yemeklerin ya da içtiğimiz içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak çözemiyoruz Yapılan hileler yüzünden restoranlarda özellikle yemekler bulunuyor. Son zamanlarda restoran çalışanlarının ve aşçıların yaptığı itiraflar şaşırtıyor. Bu itiraflar çoğunlukla gereken yiyeceklerle ilgili oluyor. Peki restoranlarda hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte restoranlarda uzak durmamız gereken ve asla sipariş vermemiz gereken yiyecekler...

Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak ve lezzet açısından restoranlarda bazı yemekler var. İşte kendileri de bu yemeklerden kaçınan profesyonellerin ağzından, gerekenler…

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GÖBEK MARUL

Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.

ÇOK SATANLAR

Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.

MUSLUK SUYU VE BUZ

Restoranlarda buzlar genellikle musluk suyuyla yapılır ve bu su arıtılmış değilse birçok bakteriyi taşıma ihtimali vardır. İçeceklerinize buz koydurmanız pek tavsiye edilmez.

SOS KASELERİ

Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.

KEMİKLİ ETLER

Kırmızı etin az pişmişi sorun yaratmaz ancak az pişmiş tavuk tehlikeli olabilir, hastalık taşıyabilir. Kemikli tavuk etlerinin genellikle dışı iyi pişse de içi çiğ kalır. Bu nedenle kemikli etleri dışarıda yememeye çalışın.

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