Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken besinler

Restoranlarda yediğimiz yemeklerin ya da içtiğimiz içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak çözemiyoruz Yapılan hileler yüzünden restoranlarda özellikle uzak durulması gereken yemekler bulunuyor. Son zamanlarda restoran çalışanlarının ve aşçıların yaptığı itiraflar şaşırtıyor. Bu itiraflar çoğunlukla restoranlarda uzak durulması gereken yiyeceklerle ilgili oluyor. Peki restoranlarda hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte restoranlarda uzak durmamız gereken ve asla sipariş vermemiz gereken yiyecekler...