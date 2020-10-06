Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

Saç dökülmesi genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmelerine yol açar. Zayıflayan saçlar kendilerini yenilemek için dökülürler ve saç köklerinden sağlıklı saçlar meydana gelir. Ancak bunun belli bir oranı olması gerekir. Bilimsel olarak dökülen saç teli oranı, toplam saç teli oranının yüzde onluk dilimini geçtiği zaman bu sağlıksız bir dökülme yaşandığı anlamına gelir. Yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen süper besinler…