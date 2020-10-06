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Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 14:58

Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmelerine yol açar. Zayıflayan saçlar kendilerini yenilemek için dökülürler ve saç köklerinden sağlıklı saçlar meydana gelir. Ancak bunun belli bir oranı olması gerekir. Bilimsel olarak dökülen saç teli oranı, toplam saç teli oranının yüzde onluk dilimini geçtiği zaman bu sağlıksız bir dökülme yaşandığı anlamına gelir. Yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen süper besinler…

Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmelerine yol açar. Zayıflayan saçlar kendilerini yenilemek için dökülürler ve saç köklerinden sağlıklı saçlar meydana gelir. Ancak bunun belli bir oranı olması gerekir. Bilimsel olarak dökülen saç teli oranı, toplam saç teli oranının yüzde onluk dilimini geçtiği zaman bu sağlıksız bir dökülme yaşandığı anlamına gelir. Yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen süper besinler…

Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

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Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesine birebir etki ediyor! İşte saç oluşumunu destekleyen gıda...

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

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