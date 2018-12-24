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Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

Bu bilgiler çok işinize yarayabilir... Sağ yumruğunuzu sıktığınızda bakın beyniniz nasıl harekete geçiyor...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 14:32
Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

Uzmanların bu uyarısı sizi çok şaşırtacak...Amerikalı uzman psikologlar, sağ yumruğun 90 saniye süreyle sıkılmasının oluşumuna yardımcı olduğunu, aynı işlemin sol yumrukta yapılmasının ise hatırlamayı kolaylaştırğını açıkladı.

Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

BBC'nin haberine göre; araştırmacılar, yumruk sıkmanın beyinde ile ilgili bazı özel bölgeleri harekete geçirdiğine inanıyor.

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Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

50 yetişkin ile yapılan deneyde, kişilerin bu yolla uzun bir kelime listesini hatırlamaya çalışırken daha iyi performans sergilediği görüldü.

Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

New Jersey'deki Montclair Üniversitesi'nden Ruth Propper'a göre bu araştırma, bazı basit vücut hareketlerinin beynin işleyişini geçici olarak değiştirip hafızayı geliştirebileceğini gösterdi.

Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

Dr Propper BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir şey öğrenmeden hemen önce sağ yumruğun, hatırlamaya çalışırken de sol yumruğun sıkılması hafızayı geliştiriyor." dedi.

Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

Daha önceki araştırmalarda, sağ yumruğun sıkılması ile beynin sol yarısının, sol elin sıkılması ile de sağ yarısının harekete geçtiği gözlenmişti.

Sağ yumruğunuzu 90 saniye boyunca sıkarsanız...

Bu eylemin duygularla bağlantısı kurulmuş, örneğin sağ yumruğun mutluluk ve öfke ile, sol yumruğun ise üzüntü ve endişe ile bağlantısına dikkat çekilmişti.

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