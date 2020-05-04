Sağlıklı bir ramazan için 10 kritik kural!

Tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabilen koronavirüs (Covid 19) pandemisi, beslenme düzenimizin değiştiği Ramazan'da da bizi etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte koronavirüsten korunmada sosyal izolasyonu sağlamak, hijyen kurallarına dikkat etmek kadar sağlıklı ve dengeli beslenmek de çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, her koşulda önemli olan dengeli beslenmenin pandeminin olduğu Ramazan'da da bağışıklığımızı düşürmemek, daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz" diyor.