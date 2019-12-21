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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu saçıyor! İşte uzak durmamız gereken besinler

sağlığımız açısından önemli bir rol oynamaktadır. Her gün tükettiğimiz besinlerden hangileri sağlıklı hangileri vücudumuz için tehdit oluşturuyor bilemiyoruz. Bazı besinlerin sağlıklı olduğunu düşünsek de sağlığımız üzerinde çeşitli etkilere sebep olabiliyor. Uzmanları uzun araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza ciddi zararları olduğu saptandı. Tükettiğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinler ne derece sağlıklı? Peki uzak durmamız gereken ve sağlığımızı nelerdir? Hangi besinler beynimize zarar veriyor? İşte tüketmeden önce bir daha düşünmemiz gereken en zararlı besinler...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 07:02
Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

sağlığımız açısından önemli bir rol oynamaktadır. Her gün tükettiğimiz besinlerden hangileri sağlıklı hangileri vücudumuz için tehdit oluşturuyor bilemiyoruz. Bazı besinlerin sağlıklı olduğunu düşünsek de sağlığımız üzerinde çeşitli etkilere sebep olabiliyor. Uzmanları uzun araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza ciddi zararları olduğu saptandı. Tükettiğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinler ne derece sağlıklı? Peki uzak durmamız gereken ve sağlığımızı nelerdir? Hangi besinler beynimize zarar veriyor? İşte tüketmeden önce bir daha düşünmemiz gereken en zararlı besinler...

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

KİRPİ BALIĞI

Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir içeriyor.Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

KAJU

Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

HÁKARL

İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

SANNAKJİ (Canlı ahtapot)

Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

PANGİUM EDULE (Futbol meyvesi)

Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir.Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır.

Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor. Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinler zehir saçıyor! İşte uzak durmamız gereken tehlikeli besinler

CASSAVA (manyok)

Bu kök sebze, yararlı maddeleri ve dirençli nişasta sağladığı için gelişmekte olan ülkelerde popüler bir yemektir.
Güney Amerika'ya özgü olan bu sebze, şimdi birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir. Fakat çiğ yenildiğinde, siyanür üretebilir (insan vücudu için ölümcül bir madde).

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