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Haberler Galeri Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 17:12

Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

Dünyadaki ölümlerin yaklaşık %30'u kalp rahatsızlıklarından kaynaklanmaktadır ve ülkemizde her yıl yaklaşık 200.000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Bu, her iki buçuk dakikada bir kişinin kalp rahatsızlıklarına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bu nedenle, kalp sağlığını korumak en önemli konulardan biri haline geliyor. Kalp hastalıklarını önlemek, yenilen yiyecekleri değiştirmek kadar basit.

Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

Kolesterol ve kan basıncı seviyenizi önemli ölçüde iyileştirmek için diyetinizi yenilemek, atabileceğiniz ilk basit adım. Derisiz kümes hayvanları, zeytinyağı, balık, fındık ve baklagiller gibi tropikal olmayan bitkisel yağlarla zengin bir diyet, renkli meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, az yağlı süt ürünleri ve lif açısından zengin kepekli tahıllar tüketerek hayatınızı uzatabilirsiniz. Doymuş yağlar, trans yağlar ve aşırı şeker ve sodyumdan kaçınmalısınız. Aynı zamanda kalp için yararlı diyet lifi, yağsız protein ve omega-3'ler almalısınız. Bu yiyecekler hayatınızı tehlikeye atabilir...


Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

KATI YAĞ

Katı yağların çoğu doymuş yağlardan oluşur ve oda sıcaklığında sertleşir. Kalp Vakfı'na göre çoklu doymamış yağlardan elde edilen günlük kalori miktarının sadece %5'ini azaltmak, kalp hastalığı riskinizi de önemli ölçüde azaltabilir.

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Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

KEK

Çok yoğu şekilde kullanılan şeker, trans yağ kaynakları olan kısmen hidrojene yağları da içeren ticari olarak satılan paketli keklerde bol miktarda bulunabilir. Trans yağlar işlenmiş gıdalarda yasak olsa da, fırınlanmış ürünlerde ve birçok restoran yemeklerinde bulunabilir.




Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

CİPS

Patates cipsinin sağlıklı bir beslenme programına uygun olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Yüksek kalori, yağ ve sodyum içeriğine sahiptir ve bir porsiyondan sonra yemeyi bırakmak zordur. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, günde 2.300 miligramdan fazla (bir tam çay kaşığı tuza eşdeğer) tuz tüketmenin yüksek tansiyon riskinizi artırabileceğini unutmayın. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet çok önemlidir. Bu, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü.





Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

BARBEKÜ SOS

İyi bir et ve patates lezzeti sağladığını düşündüğünüz barbekü sos, aslında büyük bir tehlike. İçeriğindeki yüksek şeker, kilo alımını ve kalbinizi tehlikeye atıyor.






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