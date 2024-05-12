Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...

CİPS

Patates cipsinin sağlıklı bir beslenme programına uygun olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Yüksek kalori, yağ ve sodyum içeriğine sahiptir ve bir porsiyondan sonra yemeyi bırakmak zordur. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, günde 2.300 miligramdan fazla (bir tam çay kaşığı tuza eşdeğer) tuz tüketmenin yüksek tansiyon riskinizi artırabileceğini unutmayın. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet çok önemlidir. Bu, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü.











