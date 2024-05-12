Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
17:12
Sağlıklı sanıyorduk meğer kalbi çürütüyormuş! Kalp krizinin asıl sebebi...
Dünyadaki ölümlerin yaklaşık %30'u kalp rahatsızlıklarından kaynaklanmaktadır ve ülkemizde her yıl yaklaşık 200.000 kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Bu, her iki buçuk dakikada bir kişinin kalp rahatsızlıklarına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bu nedenle, kalp sağlığını korumak en önemli konulardan biri haline geliyor. Kalp hastalıklarını önlemek, yenilen yiyecekleri değiştirmek kadar basit.