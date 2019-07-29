Şifacı besin için şimdi tam zamanı! İşte karaciğer yağlanmasını önleyen süper besinin şaşırtan faydaları...

Bu yüzden, çatlaklar ve aknelerin görünümünü azaltmak ve cildin esnekliği arttırmak için üretilen birçok kremde bu maddeler kullanılmıştır.

Üzüm çekirdeği, kolajen üretimini arttırır, cildin daha esnek olmasını sağlar, saçı nemlendirir ve güçlendirir ve aknelere karşı savaşır.