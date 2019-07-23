Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Sürekli açlık hissetmenizin sebebi iştahınız olmayabilir. Birçok insandan çok sık duyduğumuz bir soru 'Neden sürekli aç hissediyorum?'. Henüz yemek yediniz ama kısa sürede tekrar acıkacaksınız çünkü... Gün içerisinde ne kadar yemek yeseniz de kısa sürede tekrar açlık hissine kapılıyorsanız bunun birçok sebebi olabilir. Sürekli açlık hissetmenizin altında düzensiz ve dengesiz beslenmenin olabileceği gibi günlük davranışlarımızda aç hissetmenize neden olabilir. Neden sürekli aç hissediyorum? Neden sürekli yemek yemek istiyorum? Hangi besinler açlık hissini bastırır? Hangi besinler daha uzun süre tok tutar? gibi soruları siz de kendinize soruyorsanız cevabını Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ veriyor... İşte gün içinde sürekli açlık hissetmenize neden olan 8 hatalı davranış...

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi. İmrağ, sürekli aç hissetmenizin nedenlerini şöyle sıraladı;

