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  • Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte !

Sürekli açlık hissetmenizin sebebi iştahınız olmayabilir. Birçok insandan çok sık duyduğumuz bir soru 'Neden sürekli aç hissediyorum?'. Henüz yemek yediniz ama kısa sürede tekrar acıkacaksınız çünkü... Gün içerisinde ne kadar yemek yeseniz de kısa sürede tekrar açlık hissine kapılıyorsanız bunun birçok sebebi olabilir. Sürekli açlık hissetmenizin altında düzensiz ve dengesiz beslenmenin olabileceği gibi günlük davranışlarımızda aç hissetmenize neden olabilir. Neden sürekli aç hissediyorum? Neden sürekli yemek yemek istiyorum? Hangi açlık hissini bastırır? Hangi besinler daha uzun süre tok tutar? gibi soruları siz de kendinize soruyorsanız cevabını Diyetisyen ve veriyor... İşte gün içinde sürekli ...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 10:36
Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Sürekli açlık hissetmenizin sebebi iştahınız olmayabilir. Birçok insandan çok sık duyduğumuz bir soru 'Neden sürekli aç hissediyorum?'. Henüz yemek yediniz ama kısa sürede tekrar acıkacaksınız çünkü... Gün içerisinde ne kadar yemek yeseniz de kısa sürede tekrar açlık hissine kapılıyorsanız bunun birçok sebebi olabilir. Sürekli açlık hissetmenizin altında düzensiz ve dengesiz beslenmenin olabileceği gibi günlük davranışlarımızda aç hissetmenize neden olabilir. Neden sürekli aç hissediyorum? Neden sürekli yemek yemek istiyorum? Hangi açlık hissini bastırır? Hangi besinler daha uzun süre tok tutar? gibi soruları siz de kendinize soruyorsanız cevabını Diyetisyen ve veriyor... İşte gün içinde sürekli ...

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi. İmrağ, sürekli aç hissetmenizin nedenlerini şöyle sıraladı;

Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Gün içerisinde yeterli protein almıyor olabilirsiniz.

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Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Protein açlık hormonlarını düzenleyerek iştah kontrolünde önemli rol oynar.

Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Yapılan bir çalışmada gün içerisinde aldığı kalorinin yüzde 25 ini proteinden alan kilolu bireylerin daha az protein tüketen bireylere göre gece atıştırmalarının daha az olduğu saptanmıştır.

Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Yeteri kadar uyumuyor olabilirsiniz.

Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur.

Sık sık açlık hissediyorsanız... İşte sürekli aç hissetmenize neden olan 8 hata!

Açlık seviyesinin kontrol altında tutulması için en az 8 saat uyku gereklidir.

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