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Haberler Galeri Son Dakika Haber | Bakan Koca açıkladı! 24 Nisan Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum ne? Türkiye il il corona vaka sayısı dağılımı - CANLI HARİTA

Haber | Bakan Koca açıkladı! 24 Nisan 'deki vaka ve ölü sayısında son durum ne? Türkiye il il corona vaka sayısı dağılımı - CANLI HARİTA

ile ilgili haberleri peş peşe gelirken, dünya çapında vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. Enfekte olan bu insanlardan on binlercesi hayatını kaybetti. 'deki son durum da vatandaşlar için her gün merak konusu oluyor ve günlük tablosu her 24 saatte bir Sağlık Bakanı açıklaması ile duyuruluyor. Paylaşılan tabloda, corona virüsü vaka sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı gibi değerler yer alıyor. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu ve illere göre vaka sayısı dağılımı ne kadar? Bakan Fahrettin Koca'dan gelen son dakika haberine göre Türkiye'de 24 Nisan vaka sayısı açıklandı! Haberimizde, 'ndan alınan son verilere göre corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve illere göre corona virüsü vaka sayısı dağılımı yer almaktadır. İşte, canlı harita ile birlikte corona virüsü vaka sayısı tablosu…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 07:48
Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Kovid-19 hastalığına neden olan kaynaklı ölümlerin sayısı her geçen gün artarken, iyileşenlerin oranında da umut verici bir yükseliş var. 'deki son durum ise her 24 saatte bir hem sitesinde hem de Bakan tarafından açıklanıyor. Peki, Türkiye'de 24 Nisan ve ölü sayısı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre il il corona virüsü vaka sayısı haberimizde yer alıyor. Bakanlık verileri, corona virüs vaka sayısı, ölü, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı gibi verileri içeriyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI - 24 NİSAN

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo sayfası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." dedi.

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Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin. "

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

FİLYASYONLA 322 BİN 754 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

11 Mart'ta açıkladıkları ilk vakadan itibaren, tespit edilen her vakada filyasyon yöntemini uyguladıklarını kaydeden Bakan Koca, pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını belirtti.

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

İSTANBUL VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

ANKARA VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

İZMİR VAKA DAĞILIMI RİSK HARİTASI

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