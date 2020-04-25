Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de günlük corona virüsü vaka sayısı 24 Nisan! Corona virüsü vaka sayısı ve illere göre dağılımı – Canlı harita

Kovid-19 hastalığına neden olan corona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı her geçen gün artarken, iyileşenlerin oranında da umut verici bir yükseliş var. Türkiye'deki son durum ise her 24 saatte bir hem Sağlık Bakanlığı sitesinde hem de Bakan Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, Türkiye'de 24 Nisan corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre il il corona virüsü vaka sayısı haberimizde yer alıyor. Bakanlık verileri, corona virüs vaka sayısı, ölü, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı gibi verileri içeriyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI - 24 NİSAN

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo sayfası, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...