Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs vaka sayısı tablosu, bilhassa sokağa çıkma yasağı döneminde, kısıtlamaların etkisini gözlemlemek için vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan ve son 24 saatte yapılan PCR test sonuçlarını içeren günlük koronavirüs vaka sayısı tam kapanma kararı öncesi düşüşe geçmişti. Umut verici tablonun ardından tam kapanmanın ilk gününde de sağlık bakanlığı Türkiye Covid-19 vaka sayısı tablosu araştırılmaya başlandı. Bakanlığın 1 Mayıs kovid-19 tablosuna göre, Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı kaç oldu, vaka ve vefat sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde paylaşılan veriler şöyle;