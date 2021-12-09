Giriş Tarihi: 09.12.2021
07:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
07:23
Son dakika | Koronavirüs mutasyonla daha hafif seyretmeye başladı!
Son dakika haberleri... Uzmanlar yeni varyantlarla birlikte koronavirüsün bulaştırıcılığı artsa da daha hafif bir hastalık tablosu gözlendiğini belirtiyor. Omicron varyantının Güney
Afrika'da ortaya çıkmasının Afrika'daki düşük aşılama oranlarından kaynaklandığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. F. Gökçe Demir de SABAH'a çok önemli son dakika açıklamaları yaptı. İşte detaylar
Son dakika haberler: Koronavirüsle mücadele iki yıldır sürerken tüm dünya Güney
Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantını konuşuyor. Koronavirüsün geçirdiği mutasyonlarla birlikte mevsimsel gribe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu. Uzmanlar yeni varyantlarla birlikte virüsün bulaştırıcılığı artsa da daha hafif bir hastalık tablosu gözlendiğini belirtiyor.
Omicron varyantının Güney
Afrika'da ortaya çıkmasının Afrika'daki düşük aşılama oranlarından kaynaklandığını dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. F. Gökçe Demir, "Kıta olarak Afrika'da aşılama oranı yüzde 30'un altında. O yüzden mutlaka Dünya Sağlık Örgütü'nün ve uluslararası toplumsal kuruluşların devreye girip Afrika'daki aşılanma oranlarını artırmaları lazım" dedi.
HER MUTASYONDA AĞIR SEYRETME ÖZELLİĞİ AZALIYOR
Mutasyonlarla birlikte bulaştırıcılığı artsa da tüm virüslerin doğasında daha hafif seyretmek olduğunu ifade eden Demir,
"Zorunlu hücre paraziti olarak bir şekilde konak hücrelerin bağışıklık hücrelerinden kaçıp oraya yerleşmeyi amaçlıyorlar. Ama her seferinde virülans dediğimiz ağır hastalık yapma potansiyelinin biraz daha düştüğünü görüyoruz. Bu aslında tüm virüsler için geçerlidir.
KORONAVİRÜSÜN PROTEİN YAPISI DA DEĞİŞİYOR
Her mutasyondan sonra virüsün genetik yapısındaki değişiklik üzerine o virüsün üzerindeki protein yapısı da değişiyor. Böylece bizim bağışıklığımızı sağlayan aşının antikorlarının o proteinleri yakalaması güçleşiyor" şeklinde konuştu.
"DİĞER VARYANTLARA GÖRE HASTANEYE YATIŞ ORANLARI DAHA DÜŞÜK"
Afrika'ya kıta olarak bakıldığında aşılama oranının yüzde 30'un altında olduğunu söyleyen Demir, "Bu oran çok düşük. Güney Afrika, diğer Afrika ülkelerine göre gen analizlerini daha iyi yaptığı için Omicron varyantını yakaladı ama belki de bu kıtanın başka bir ülkesinde doğdu.