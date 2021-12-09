"DİĞER VARYANTLARA GÖRE HASTANEYE YATIŞ ORANLARI DAHA DÜŞÜK"

Afrika'ya kıta olarak bakıldığında aşılama oranının yüzde 30'un altında olduğunu söyleyen Demir, "Bu oran çok düşük. Güney Afrika, diğer Afrika ülkelerine göre gen analizlerini daha iyi yaptığı için Omicron varyantını yakaladı ama belki de bu kıtanın başka bir ülkesinde doğdu.