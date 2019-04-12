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diyeti yapacaklara... listelerinizi bu ve ilişkisine göre hazırlayın!

Yaza ve fit bir vücutla girmek isteyenler kendilerine uygun listelerini araştırmaya başladı bile. diyeti de bunlardan biri. yapılarak oluşturulan diyet listelerine asla girmemesi gereken besinleri merak ediyor musunuz? Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorilerini bilmek diyet yaparken işinizi çok kolaylaştıracak. Sizin için derlediğimiz haberimizde birçok besinin kalorilerini bulabilirsiniz. Son zamanların en popüler lezzetlerinden biri olan lokma da bu listede var. İşte sağlıklı veya olan besinlerin kalorileri... Tercih sizin...

Giriş Tarihi: 12.04.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 15:07
Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

Yaza ve fit bir vücutla girmek isteyenler kendilerine uygun listelerini araştırmaya başladı bile. diyeti de bunlardan biri. yapılarak oluşturulan diyet listelerine asla girmemesi gereken besinleri merak ediyor musunuz? Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kalorilerini bilmek diyet yaparken işinizi çok kolaylaştıracak. Sizin için derlediğimiz haberimizde birçok besinin kalorilerini bulabilirsiniz. Son zamanların en popüler lezzetlerinden biri olan lokma da bu listede var. İşte sağlıklı ve ama lezzetli olan besinlerin kalorileri... Tercih sizin...

Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

BAKLAVA: 90 GRAM AĞIRLIĞINDAKİ 1 DİLİM BAKLAVA YAKLAŞIK 260

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Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

KADAYIF: 100 GR BİR PORSİYONU 244

Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

KEMALPAŞA: 1 ADET 84

Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

SÜTLAÇ: 299

Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

LOKMA 1 ADET: 105

1 adet lokma 5 küp şekere eş değerdir. 1 adet lokmadan alınan kaloriyi 10 dk koşu veya 25 dk yürüyüş ile harcayabilirsiniz

Kalori diyeti yapacaklara... Diyet listelerinizi bu besin ve kaç kalori ilişkisine göre hazırlayın!

MEYVELER

ELMA 1 ADET: 60

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