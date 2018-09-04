Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

Amerikalı sosyal medya fenomeni Claire Wineland, başarılı geçen akciğer naklinden bir hafta sonra inme nedeniyle hayatını kaybetti ABD'li sosyal medya fenomeni Claire Wineland, geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti. Metro.co.uk'de yer alan habere göre; uzun zamandır kistik fibrosiz hastalığı ile mücadele eden 21 yaşındaki Claire Wineland'a akciğer nakli yapıldı. Akciğer transplantasyonunun ardından bir hafta sonra Claire Wineland hayatını kaybetti. Wineland, akciğer naklinden bir hafta sonra inme (beyin krizi) geçirdi. Yoğun bakımdan ve çeşitli hayat kurtarma prosedürlerinden sonra Claire hayatını kaybetti. Genç kızdan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı kareler kaldı...