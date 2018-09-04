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genç kız hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 04.09.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 17:36
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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

Amerikalı Claire Wineland, başarılı geçen akciğer naklinden bir hafta sonra inme nedeniyle hayatını kaybetti

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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

ABD'li Claire Wineland, geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti.

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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

Metro.co.uk'de yer alan habere göre; uzun zamandır kistik fibrosiz hastalığı ile mücadele eden 21 yaşındaki Claire Wineland'a akciğer nakli yapıldı.

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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

Akciğer transplantasyonunun ardından bir hafta sonra Claire Wineland hayatını kaybetti.

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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

Wineland, akciğer naklinden bir hafta sonra inme (beyin krizi) geçirdi. Yoğun bakımdan ve çeşitli hayat kurtarma prosedürlerinden sonra Claire hayatını kaybetti.

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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!

Genç kızdan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı kareler kaldı...

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genç kız hayatını kaybetti!
Sosyal medya fenomeni genç kız hayatını kaybetti!
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