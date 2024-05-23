Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
14:19
“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...
Çoğumuz yemeğin yanında bir bardak içecek veya en azından su tüketmeye alışkınız. Ancak uzun yaşam süreleri ve iyi sağlıklarıyla bilinen Japonlar yemeklerinin yanında su içmekten kaçınıyor. Çünkü Japonlar, suyun "sindirimi" engelleyebileceğine ve vücudunuzun bir yemeği sindirmesini zorlaştırabileceğine inanıyor. Yeterli sıvı alımını sürdürmek genel sağlığınız için çok önemli olsa da, öğünlerinizle birlikte bir bardak su içmek yarardan çok zarar verebilir.