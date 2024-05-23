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Haberler Galeri “Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 14:19

“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...

Çoğumuz yemeğin yanında bir bardak içecek veya en azından su tüketmeye alışkınız. Ancak uzun yaşam süreleri ve iyi sağlıklarıyla bilinen Japonlar yemeklerinin yanında su içmekten kaçınıyor. Çünkü Japonlar, suyun "sindirimi" engelleyebileceğine ve vücudunuzun bir yemeği sindirmesini zorlaştırabileceğine inanıyor. Yeterli sıvı alımını sürdürmek genel sağlığınız için çok önemli olsa da, öğünlerinizle birlikte bir bardak su içmek yarardan çok zarar verebilir.

“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...

Dünyanın en sağlıklı uluslarından biri olan Japonların neden bunu yapmamayı tercih ettiğini öğrenmek için araştırmamızı yaptık. İşte nedenleri…

“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...

AĞIZ KURULUĞUNA NEDEN OLABİLİR

Kulağa ne kadar çelişkili gelse de yemeğinizle birlikte bir bardak su içmek tükürüğünüzü kurutabilir.

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“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...

Bazı insanlar suya bir dilim limon eklemeyi severler, bu da onu asitli bir içecek yapar ve tükürük salgınızı etkiler.

“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...

Tükürük, ağız ortamınız için sağlıklı bir içecek görevi gördüğünden ağız kuruluğu, ağız kokusu da dahil olmak üzere bazı rahatsız edici semptomlara yol açabilir.

“Su içsem yarıyor” diyenler haklı çıktı! Meğer suyu böyle içmek yağ yapıyormuş...

Limonlu su aynı zamanda asit reflü gibi bazı sağlık koşullarını da kötüleştirebilir ve dişlerinizin minesine zarar verebilir.

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