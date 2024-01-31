Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:12
Suyun bu şekilde tüketimi iltihaplanmaya yol açıyor! Su içmek için en doğru zaman...
Bilinçli bir şekilde yeterli sıvı alımının önemine dair artık birçok insan bilgi sahibi. Su, vücuttaki böbreklerin etkili bir şekilde çalışmasına, zararlı maddelerin atılmasına, hücrelerin sağlıklı bir şekilde beslenmesine ve hatta vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olan kritik bir besin maddesidir. Ancak, su tüketimi için en uygun zaman genellikle pek vurgulanmaz.