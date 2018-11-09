Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

Muşmula dünyanın birçok bölgesinde yetişen bir meyvedir. İlk olarak Japonya'da ortaya çıkan oradan da dünyanın birçok bölgesine yayılan muşmulanın sağlık açısından çeşitli faydaları bulunmaktadır. Muşmulanın faydaları tezgâhlardaki yerini almasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Muşmulanın faydalarını merak ediyorsanız sizler için araştırdığımız bilgilere göz atabilirsiniz. İşte muşmulanın faydaları… Muşmulanın faydaları mevsiminin gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Muşmula ilk olarak Japonya'da yetiştirildi. Daha sonra ise Ukrayna Hindistan ve Türkiye'ye geldi. Genellikle karadeniz bölgesinde yetişen muşmula, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetiştiriliyor. Halk arasında gelin boğan meyvesi olarak adlandırılan muşmulanın faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Muşmulanın faydaları hakkında yeterince bİlgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. MUŞMULA NEDİR? Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır. Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal iklimlerde yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava koşullarının bulunduğu iklimleri sever. Muşmuladan birçok farklı türde faydalanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle ev hanımları tarafından en çok tercih edilen tariflerdendir. MUŞMULANIN FAYDALARI Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmula meyvesi için aynı zamanda doğal afrodizyak olarak bahsedilmektedir. DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLER Muşmula içerisinde bulunan bol miktarda C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır. KABIZLIĞI İYİLEŞTİRİR Muşmula içerisinde bol miktarda lif barındırmaktadır. Kabızlıktan muzdarip olursanız bol miktarda muşmula tüketebilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler kısa süre içerisinde kabızlığın giderilmesini sağlayacaktır.