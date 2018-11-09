Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor...

MUŞMULA NEDİR?

Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır.